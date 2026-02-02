Έντονος τσακωμός Καιρίδη-Κατσώτη στον αέρα: «Θα μας στείλετε φυλακή» – «Θα σας στείλουμε να δουλέψετε» (vid)

Ένταση επικράτησε ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Βράδυ Κυριακής».
Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι τα «κόκκινα συνδικάτα» κατέστρεψαν τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα. Ατάκα, η οποία προκάλεσε την «έκρηξη» του Χρήστου Κατσώτη με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:
Καιρίδης: Κάτω το χέρι. Καταστρέψατε το Πέραμα.
Κατσώτης: Αυτά διδάσκεις στα παιδιά; Υποταγή; Συμβιβασμό;
Καιρίδης: Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ.
Κατσώτης: Θα έρθει η ώρα…
Καιρίδης: Που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα...
Κατσώτης: Θα σας στείλουμε να πάτε να δουλέψετε.
Καιρίδης: Α, δεν δουλεύουμε;
Κατσώτης: Όχι δεν δουλεύετε, δουλεύετε τον κόσμο.
Καιρίδης: Και δουλεύετε εσείς, οι κομματικοί εγκάθετοι με τον μισθό.
Κατσώτης: Εγώ 40 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ήμουν.
Ο διάλογος από το 51:00 και μετά