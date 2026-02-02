Έντονος τσακωμός Καιρίδη-Κατσώτη στον αέρα: «Θα μας στείλετε φυλακή» – «Θα σας στείλουμε να δουλέψετε» (vid)

Ένταση επικράτησε ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Βράδυ Κυριακής».

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι τα «κόκκινα συνδικάτα» κατέστρεψαν τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα. Ατάκα, η οποία προκάλεσε την «έκρηξη» του Χρήστου Κατσώτη με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:

Καιρίδης: Κάτω το χέρι. Καταστρέψατε το Πέραμα.

Κατσώτης: Αυτά διδάσκεις στα παιδιά; Υποταγή; Συμβιβασμό;

Καιρίδης: Εδώ δεν είναι Σοβιετική Ένωση, αυτά στα γκουλάγκ.

Κατσώτης: Θα έρθει η ώρα…

Καιρίδης: Που θα μας στείλετε φυλακή, εξορία, στα στρατόπεδα...

Κατσώτης: Θα σας στείλουμε να πάτε να δουλέψετε.

Καιρίδης: Α, δεν δουλεύουμε;

Κατσώτης: Όχι δεν δουλεύετε, δουλεύετε τον κόσμο.

Καιρίδης: Και δουλεύετε εσείς, οι κομματικοί εγκάθετοι με τον μισθό.

Κατσώτης: Εγώ 40 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ήμουν.

Ο διάλογος από το 51:00 και μετά