Υψηλότατοι τόνοι επικράτησαν την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σε συζήτηση για το σχέδιο νόμου του υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τίτλο «Ενεργή Μάχη», ακολούθησε ο εξής διάλογος, μεταξύ των δύο και του προεδρεύοντα, Βασίλη Βιλιάρδου.

Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε τον αντιστασιακό.

Κωνσταντοπούλου: Καθίστε κάτω

Βιλιάρδος: Kύριε Καιρίδη τι τρόπος είναι αυτός;

Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο

Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.

Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο

Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη, κύριε Καιρίδη

Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με την Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη. Προνομιούχος μια ζωή είστε.

Βιλιάρδος: Τι τρόπος είναι αυτός. Δεν σας έδωσε κανείς το λόγο. Βγείτε έξω σας παρακαλώ ντροπή αυτό που κάνετε.

Κωνσταντοπούλου: Πάει στις Βρυξέλλες και έρχεται εδώ να μας κάνει μαθήματα.

Καιρίδης: Θα απαντάμε, κύριε πρόεδρε.