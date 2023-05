ΕΛΚ: Ο ελληνικός λαός επέλεξε τον Κυρ. Μητσοτάκη ως εγγυητή της σταθερότητας και της ανάπτυξης

«Συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία για την επίτευξη ενός εξαιρετικού εκλογικού αποτελέσματος και την εξασφάλιση μιας νίκης την οποία άξιζε απόψε! Ο ελληνικός λαός μίλησε, επιλέγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως εγγυητή της σταθερότητας και της ανάπτυξης» αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Congratulations to @neademokratia for achieving an outstanding electoral result and securing a well-deserved victory tonight! The Greek people have spoken, choosing @kmitsotakis as the guarantor of stability and growth. pic.twitter.com/8ePbeGpwDz