Ειρ. Αγαπηδάκη: Βραβεύθηκε από το ΕΚΠΑ για τη συμβολή της στη δημόσια υγεία και πρόληψη

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της εξαιρετικής προσφοράς στη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνία που έχει θεσμοθετήσει η Σχολή Επιστημών Υγείας, απονεμήθηκε τιμητική διάκριση στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, απόφοιτο του ΕΚΠΑ και της Σχολής Επιστημών Υγείας, για τη συμβολή της στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό αποτύπωμα του έργου της.

«Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση του έργου της κ. Αγαπηδάκη στην εφαρμογή πολιτικών πρακτικών και δράσεων δημόσιας υγείας που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση, πραγματοποιούνται σε αγαστή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας την πρόληψη, την ισότητα στην πρόσβαση και την ποιότητα ζωής των πολιτών», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΠΑ.

Ο πρύτανης, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος κατά τη βράβευση της κυρίας Αγαπηδάκη ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η κυρία Αγαπηδάκη, διδάκτορας του Πανεπιστημίου μας, σχεδίασε με τη συνδρομή και διακεκριμένων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Αθηνών το πρόγραμμα πρόληψης ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, το οποίο είναι ίσως το κορυφαίο πρόγραμμα πρόληψης των συχνότερων νοσημάτων, όπως των καρδιαγγειακών νοσημάτων και του καρκίνου, που έχει σχεδιαστεί ποτέ σε όλη την Ευρώπη».

Στην τοποθέτησή της, η κ. Αγαπηδάκη ευχαρίστησε το ΕΚΠΑ για την τιμητική διάκριση, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η πρόληψη και η δημόσια υγεία δεν αποτελούν θεωρητική γνώση. Είναι αυτά που μπορείς να κάνεις ως πρακτικό αποτέλεσμα, για να αλλάξεις και να βελτιώσεις τη ζωή του κάθε ανθρώπου».

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τη βράβευση αυτή, επιβεβαιώνει τον διαχρονικό του ρόλο ως θεσμός που αναγνωρίζει και στηρίζει πρόσωπα και πολιτικές με ουσιαστική κοινωνική προσφορά, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ επιστημονικής γνώσης, δημόσιας πολιτικής και κοινωνικής ευθύνης.