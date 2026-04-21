Είπε κάτι ο Νίκος στον φίλο της Τουρκίας Σάντσεθ;

Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη χειμάζεται μέσα στη γενική παρακμή και την έλλειψη συνεκτικής αφήγησης που θα λύσει τον Γόρδιο δεσμό: Να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική δικαιοσύνη που αποτελούν ταυτοτικά στοιχεία της, σε συνδυασμό όμως και με τα αναγκαία «δεξιά» στοιχεία της ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ηγέτης του σοσιαλιστικού PSOE οργάνωσε διεθνές φόρουμ σοσιαλιστών και αριστερών ηγετών στη Βαρκελώνη, το διήμερο 17 και 18 Απριλίου.

Συμμετείχαν 3.000 κομματικά και συνδικαλιστικά στελέχη καθώς και αρχηγοί σοσιαλιστικών/ σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Ανάμεσά τους γνωστά ονόματα του διεθνούς στερεώματος, όπως ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, η Κλαούντια Σέϊνμπαουμ του Μεξικού, της Νότιας Αφρικής ο Σίριλ Ραμαφόζα, και της Κολομβίας ο Γκουστάβο Πέτρο.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε το όλον ΠΑΣΟΚ. Υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη ως την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Χάρη Δούκας, κ.α.

Ο Ανδρουλάκης μας γνωστοποίησε την παρουσία του με ένα βίντεο στο tik tok, που ανήκει στην προσωπική θέληση του καθενός να το χαρακτηρίσει... ευφάνταστο: «Πρόεδρε, are you in pain? No, I am in Spain»!

Τη συγκέντρωση οργάνωσε ο Σάντεθ σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αλλά και η οικογένειά του, στροβιλίζονται στη δίνη σκανδάλων.

Απέβλεπε στους στόχους: Να γίνει ο εμπνευστής και συντονιστής μιας διεθνούς κίνησης, που θα αποτελέσει αντίβαρο στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και του εθνικιστικού λαϊκισμού παγκοσμίως (περίπτωση Τραμπ).

Να επαυξήσει την ακτινοβολία του στο εσωτερικό της χώρας, και να ισοβαθμίσει το ελλειμματικό κοινοβουλευτικό του μέγεθος στο εσωτερικό. Κυβερνά υπό την ποδηγετική και καθοδηγητική στην εξωτερική πολιτική, συμμαχία της ριζοσπαστικής Αριστεράς Sumar. Παράλληλα στηρίζεται σε εθνικιστικά - αποσχιστικά κόμματα Καταλανών και Βάσκων.

Όσον αφορά τα σκάνδαλα διαφθοράς, ήδη μετά από έρευνες ετών έχουν γίνει προφυλακίσεις για δωροδοκίες και ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση του κόμματός του PSOE με πληρωμές σε μετρητά, κ.α.).

Την ίδια στιγμή γκρίζο πέπλο σκανδάλων σκεπάζει και την οικογένειά του.

Στην σύζυγό του Μπεγκόνια, απαγγέλθηκε στις 11 Απριλίου (έγινε γνωστή τις 13 Απριλίου), επίσημη κατηγορία για διαφθορά, καταχρηστική διαχείριση και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. Οι κατηγορίες ήταν και αυτές απόρροια έρευνας ετών, αλλά ο Ισπανός Πρωθυπουργός τις αποδίδει στις προσπάθειες της αντιπολίτευσης να τον πλήξει.

Επίσης, ο αδερφός του Νταβίντ κατηγορείται για χρήση επιρροής και διοικητικές παραβάσεις στις θέσεις που κατείχε, και παράλληλα για σεξουαλική παρενόχληση, μετά από σωρεία καταγγελιών.

Σε αυτό το κλίμα και υπό αυτές τις κατηγορίες επωάζεται ο νέος παγκόσμιος... αρχηγέτης του σοσιαλισμού. Και αν αυτό αποτελεί εσωτερικό θέμα των σοσιαλιστικών και «σοσιαλιστικών» κομμάτων, ο επίδοξος παγκόσμιος συντονιστής λαμβάνει πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής οι οποίες άπτονται των εθνικών μας θεμάτων.

Γιατί ναι. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, αλλά έχουμε την ατυχία να είμαστε στον περίγυρο μιας περιοχής που αποτελεί διαχρονικά το κέντρο των αιματηρών συγκρούσεων με γεωπολιτικές αναταραχές και παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις.

Άρα δημιουργείται η απορία εάν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (που έχει δηλώσει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο τον αποκαλούν… «Κολοκοτρώνη των Βρυξελλών», επειδή «δεν κάνει πίσω στα εθνικά θέματα και τους ενοχλεί»), αξιοποίησε την συνάντηση για να μιλήσει στον Ισπανό Πρωθυπουργό σχετικά με τις σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία, που υπό την πρωθυπουργία του έχουν μεγιστοποιηθεί;

Υπάρχουν εκτεταμένες αγορές στρατιωτικού υλικού. Ελικοπτεροφόρο στην Τουρκία (TGG Anadolu), εκπαιδευτικά τουρκικά αεροσκάφη (Hurjet) στην Ισπανία, μεταγωγικά αεροσκάφη, ισπανική αντιαεροπορική συστοιχία Patriot σε τουρκικό έδαφος, υποστήριξη του τουρκικού αιτήματος για 40 μαχητικά Eurofighter, κ.α.

Σε αυτά ο… Κολοκοτρώνης των Βρυξελλών όντως αντιδρούσε στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς μια σύμμαχος εξοπλίζει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα. Τώρα; Του είπε άραγε κάτι; Τα δελτία τύπο του κόμματος δεν το αναφέρουν.

Και αν τα ξεπεράσουμε αυτά, καθώς οι αγοραπωλησίες πολεμικού υλικού δεν παύουν να αποτελούν οικονομική δοσοληψία μέσα στο πλαίσιο του διμερούς εμπορίου των δύο χωρών που ξεπερνάει τα 20 δις, υπάρχει η εξωτερική πολιτική που μας αφορά.

Πρόσφατα, τον Απρίλιο, ο Σάντσεθ κάλεσε την ΕΕ να διακόψει πλήρως την συμφωνία σύνθεσης με το Ισραήλ. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί σήμερα σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών.

Ποια η θέση ΠΑΣΟΚ για τη διακοπή των σχέσεων με το Ισραήλ, μια χώρα που ούτως ή άλλως είναι σύμμαχός μας απέναντι στην Τουρκία, όντας στην πιο διακεκαυμένη περιοχή του πλανήτη;