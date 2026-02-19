«Είναι ή δεν είναι σημαντικό;» - Το νέο βίντεο της ΟΝΝΕΔ για την Ενεργειακή Πολιτική (vid)

Η ΟΝΝΕΔ παρουσιάζει το νέο της βίντεο, αυτήν τη φορά με θέμα την ενεργειακή πολιτική, η οποία κινείται με γρήγορους ρυθμούς και ηχηρά αποτελέσματα…ή αλλιώς «a little faster, a little louder».
«Η Κυβέρνηση προχώρησε στην υπογραφή συμφωνιών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια μπλοκ ενώ ο διεθνής διαγωνισμός ολοκληρώθηκε σε μόλις 10 μήνες, με ταχύτητα, αλλά χωρίς εκπτώσεις στη νομιμότητα και τη θεσμική διαδικασία.
Γιατί είναι σημαντικό;
Επειδή, σε περίπτωση εντοπισμού αξιοποιήσιμου κοιτάσματος, το 40% του οικονομικού οφέλους κατευθύνεται στο ελληνικό κράτος.
Επειδή, ενισχύεται η ενεργειακή μας ασφάλεια.
Επειδή, αναβαθμίζεται γεωπολιτικά η χώρα και ενισχύεται ο ρόλος της στην ευρύτερη περιοχή.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλουν μία Ελλάδα που αξιοποιεί τον εθνικό της πλούτο με σχέδιο, σοβαρότητα και όρους διαφάνειας.
Τελικά,
είναι ή δεν είναι σημαντικό;»
