«Είναι ή δεν είναι σημαντικό;» - Το νέο βίντεο της ΟΝΝΕΔ για το Εθνικό Απολυτήριο

Η ΟΝΝΕΔ παρουσίασε το νέο της βίντεο, αυτήν τη φορά με θέμα τον εθνικό διάλογο που εκκινεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για το Εθνικό Απολυτήριο.

«Ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Μια συζήτηση για ένα σχολείο πιο δίκαιο, πιο σύγχρονο, πιο ουσιαστικό. Για ένα Εθνικό Απολυτήριο που θα έχει πραγματική αξία. Για ένα σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα μειώσει την εξετασιοκεντρική πίεση, χωρίς όμως έκπτωση στην αξιοπιστία των πανελλαδικών εξετάσεων.

Για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Παιδεία δεν είναι πεδίο συνθημάτων. Είναι πεδίο ευθύνης.

Είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Και κυρίως, επένδυση στη νέα γενιά.

Η έναρξη του εθνικού διαλόγου δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του Λυκείου, χωρίς αιφνιδιασμούς και με σαφή πρόθεση εξεύρεσης συναινέσεων.



Η Παιδεία δεν μπορεί να μένει στάσιμη. Οφείλει να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται, να απαντά στις ανάγκες της εποχής».

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το βίντεο