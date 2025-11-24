Εγκαυματίας στο Μάτι: Είναι δυνατόν να ξέρουμε όλοι για νεκρούς και ο Τσίπρας να μην ξέρει; (vid)

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σήμερα η πρόεδρος του «Συλλόγου Συγγενών και Εγκαυματιών από το Μάτι», Κάλλι Αναγνώστου για τα αποσπάσματα του βιβλίου του, «Ιθάκη», στα οποία υποστήριζε ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη νεκρών στην πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, η κ. Αναγνώστου αναφέρει σε συνέντευξή της ότι δεν μπορεί να εισπράξει το βιβλίο του κ. Τσίπρα ως μια «αληθινή κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου», αλλά «μπορώ να το δεχθώ για άλλη μία φορά ως μια υπεκφυγή».

«Δεν μπορώ, όπως δεν μπορεί και κανένας υποθέτω, να δεχθεί ότι αυτό αφορά τα πραγματικά γεγονότα», σημειώνει η κ. Αναγνώστου.

«Δεν είναι δυνατό επτάμισι χρόνια μετά με όσα γνωρίζουμε, ακόμα να λέμε ότι δεν ξέραμε για νεκρούς ή ότι δεν ξέραμε για καμένους ανθρώπους, οι οποίοι αργοπέθαιναν και έσβηναν μέσα στα νοσοκομεία, στους δρόμους ή τα στενά ή οπουδήποτε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η κ. Αναγνώστου υπογράμμισε ότι «δεν είναι δυνατό να βγαίνουμε και να τα λέμε αυτά. Όλοι ξέραμε ότι υπάρχουν νεκροί από τις 18:30 και από τις 19:00 και από τις 19:30 και τις 20:00 και από πολύ νωρίς».

«Όλοι ήξεραν ότι από τις 23:30 μέχρι τις 00:00 το βράδυ, οι περισσότεροι είχαν ήδη βρεθεί και ήξεραν και σε τι κατάσταση είχαν βρεθεί».

Τόνισε δε ότι «εσείς οι δημοσιογράφοι, δυστυχώς ήσασταν από τους ανθρώπους που είχατε βρεθεί στην πάρα πολύ άσχημη θέση να πρέπει εκείνη την ώρα να κόψετε απότομα πλάνα γιατί βλέπατε τους νεκρούς μπροστά σας».

«Είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν τους ξέραμε; Είναι δυνατό ακόμη και τώρα να μην αναγνωρίζουμε αυτό το πράγμα», διερωτάται η κ. Αναγνώστου.

«Είναι ντροπή. Είναι ανήθικο», τονίζει.

«Με συγχωρείτε που μιλώ με αυτόν τρόπο, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, αλλά δεν μπορώ να δέχομαι να προσβάλουν και εμάς. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς-ατυχους που βρέθηκα στις 11:30 -12:00 σε ένα θάλαμο που έφερναν νεκρούς, ήταν γεμάτος και εκείνη την ώρα έφεραν κι άλλους και ξέρω ότι έπαιρναν σακούλες για να τις γεμίσουν και με περισσότερους», πρόσθεσε.

«Είναι δυνατόν να το ξέρουμε όλοι και να μην το ξέρει;», κατέληξε η κ. Αναγνώστου, αναφερόμενη στον κ. Τσίπρα.

