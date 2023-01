Μετά από μαραθώνια συνεδρίαση τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια συντονισμένη προληπτική προσέγγιση υπό το πρίσμα των εξελίξεων της COVID-19 στην Κίνα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για επαρκή, αξιόπιστα δεδομένα και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από την Κίνα από τις 8 Ιανουαρίου 2023, αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής προεδρίας.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν:

* να συστήσουν σε όλους τους επιβάτες σε πτήσεις από και προς την Κίνα να φορούν ιατρική μάσκα (FFP2/N95/KN95).

*να παρέχουν συμβουλές σε εισερχόμενους και εξερχόμενους διεθνείς ταξιδιώτες που προέρχονται από ή έχουν προορισμό την Κίνα, καθώς και στο προσωπικό αεροσκαφών και αεροδρομίων, σχετικά με μέτρα προσωπικής υγιεινής και υγείας.

*ενθαρρύνονται ενθέρμως για την εισαγωγή, για όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από την Κίνα προς τα κράτη μέλη, απαίτησης αρνητικού τεστ COVID-19 που λαμβάνεται όχι περισσότερες από 48 ώρες πριν από την αναχώρηση από την Κίνα.

Επίσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συμπληρώσουν αυτά τα μέτρα με:

*τυχαίους ελέγχους επιβατών που φτάνουν από την Κίνα κατά την άφιξή τους στα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, και αλληλουχία όλων των θετικών αποτελεσμάτων για την ενίσχυση της επιτήρησης της επιδημιολογικής κατάστασης.

*έλεγχο λυμάτων από αεροδρόμια με διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που φτάνουν από την Κίνα

*συνέχιση της προώθησης της κοινής κατανομής εμβολίων και του εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων, ιδιαίτερα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων.

Η IPCR, με την υποστήριξη του ECDC και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του ΠΟΥ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις εξελίξεις στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των δεδομένων που ανταλλάσσονται, με σκοπό τη διασφάλιση του συντονισμού της ΕΕ τυχόν μέτρα που κρίνονται απαραίτητα.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να επανεξετάσουν τα μέτρα έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.

Ανήσυχος ο ΠΟΥ

Την κινητοποίηση των Ευρωπαϊκών αρχών προκάλεσαν πέραν των άλλων και οι αναφορές των Κινέζων αξιωματούχων που κάνουν λόγο για «τεράστιο» αριθμό θυμάτων, ενώ την ανησυχία επιτείνει οι σημερινές ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι «τα δεδομένα της Κίνας για την Covid-19 δεν δίνουν μια ακριβή εικόνα της κατάστασης στη χώρα και δεν αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των νοσηλειών και των θανάτων από τη νόσο».

«Πιστεύουμε ότι οι τρέχοντες αριθμοί που δημοσιεύονται από την Κίνα δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό αντίκτυπο της νόσου όσον αφορά τις εισαγωγές σε νοσοκομεία, τις εισαγωγές σε ΜΕΘ, ιδιαίτερα όσον αφορά τους θανάτους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, Μάικ Ράιαν.

Νωρίτερα στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους επανέλαβε ότι ο Οργανισμός «ανησυχεί» για την αύξηση των μολύνσεων από την Covid-19 στην Κίνα και προέτρεψε ξανά το Πεκίνο να παρέχει γρήγορα και τακτικά στοιχεία για τις νοσηλείες στα νοσοκομεία και τους θανάτους στη χώρα.

Εν μέσω αμφισβητήσεων για τα δεδομένα του Πεκίνου, ήδη πολλές κυβερνήσεις ανακοίνωσαν νέα περιοριστικά μέτρα τις τελευταίες ημέρες, ενώ οι κινεζικές αρχές χαρακτηρίζουν την κίνηση αδικαιολόγητη και απαράδεκτη.

Διεθνείς ενώσεις αεροπορικών εταιρειών χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στα αεροδρόμια που ήδη εφαρμόζονται σε πολλές χώρες, ωστόσο η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ για τον κορονοϊό, χθες, τα κράτη-μέλη επισήμαναν την ανάγκη για κοινή προσέγγιση στη λήψη μέτρων.

«Η ενότητα της ΕΕ παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας κατά της COVID» τόνισε με ανάρτησή της στο twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου επισημαίνοντας ότι «σήμερα η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της ΕΕ συνέκλινε σε δράση που περιλαμβάνει:

