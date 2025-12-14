Δριμεία επίθεση Γ. Φλωρίδη κατά Φάμελλου και Χαρίτση: Είστε «αρχηγοί του εξώστη»

Σφοδρή σύγκρουση εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να εξαπολύει σκληρά πυρά κατά του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση, αποκαλώντας τους «αρχηγούς του εξώστη».

Απευθυνόμενος στους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε: «Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη σε πρόσφατη εκδήλωση ήρθαν σήμερα να με ακούσουν. Εκτιμώ το γεγονός ότι οι αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ».

Στρέφοντας τα βέλη του ειδικά προς τον Σωκράτη Φάμελλο, ο υπουργός υποστήριξε ότι «στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο», σημειώνοντας πως δεν έχει υπάρξει περίπτωση όπου «η ηγεσία του κόμματος να έχει σε διαδικασία διάλυσης το δικό της κόμμα προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα».

Όπως είπε, «θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης», για να προσθέσει ότι ο εκκαθαριστής διαπίστωσε πως «τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουν καμία αξία» και να καταλήξει: «Γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε τις αναφορές του κ. Φάμελλου περί έντιμης κυβέρνησης Τσίπρα, λέγοντας: «Η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει 2 καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα, για παράβαση καθήκοντος, καταπάτησαν τον όρκο τους». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπόθεση Novartis, λέγοντας: «Σας θυμίζει κάτι η σκευωρία Novartis; Που την στήσατε για να βάλετε φυλακή πολιτικούς αντιπάλους; Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά;».

Ο υπουργός επανήλθε στο ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «ο πρώην αρχηγός σας έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ», προσθέτοντας ότι επιχείρησε να «εκκαθαρίσει τα πολιτικά περιουσιακά του στοιχεία».

Όπως ανέφερε, «άλλοι λέει πήγαιναν Ρωσία, άλλοι ήθελαν να πουλήσουν κουπόνια» και συμπλήρωσε: «Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι είναι αυτό;».

Γ. Φλωρίδης: Κινδύνευσε η ζωή 20 καρκινοπαθών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου στο Ηράκλειο

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω με τον Παύλο Πολάκη, όταν ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στα αγροτικά μπλόκα, σημειώνοντας ότι «η συντριπτική πλειοψηφία διαμαρτύρεται», αλλά «μια μικρή μειοψηφία καταστρέφει τη δημόσια περιουσία και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή καρκινοπαθών», επικαλούμενος περιστατικό στο Ηράκλειο με κλείσιμο του αεροδρομίου.

«Υπάρχει μια ελάχιστη μειοψηφία, η οποία μετέρχεται πράξεις βίας που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών, και τη ζωή τους ενδεχομένως. Καταστρέφει δημόσια περιουσία που είναι τα περιπολικά της αστυνομίας και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων ανθρώπων, όπως των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο που επειδή κατέλαβαν το αεροδρόμιο, δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα ραδιοϊσότοπα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι θεραπείες. 'Αρα δεν ξέρουμε αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα χάσουν τη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και οξύ διάλογο με τον Παύλο Πολάκη. «Λες μπούρδες. Ο άσχετος», είπε ο κ. Πολάκης, με τον κ. Φλωρίδη να απαντά: «Αν δεν τα λέγατε αυτά δεν θα ήσουν ο Πολάκης».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με τον κ. Πολάκη να λέει «και εσύ δεν θα ήσουν γενίτσαρος», ενώ ο υπουργός αντέτεινε ότι τα όσα ανέφερε «είναι η ανακοίνωση του διευθυντή του νοσοκομείου», σημειώνοντας ότι «είκοσι καρκινοπαθείς καθυστέρησαν να κάνουν τη θεραπεία τους». Ο διάλογος έκλεισε με τον κ. Πολάκη να απαντά: «Είσαι ψεύτης!».