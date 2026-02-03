Δημοσκόπηση Alco: 8 στους 10 υπέρ της απαγόρευσης πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (80%) συμφωνεί με την επιβολή περιορισμών στα sosial media και την απαγόρευση της πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το β΄ μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha.

Ακόμα οι ερωτηθέντες ανέδειξαν ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της χώρας το ζήτημα της ακρίβειας και ακολουθούν η λειτουργία των θεσμών - διαφθορά και η εγκληματικότητα.

Τέλος, μεταξύ άλλων στο ερώτημα αν έχουν αντιληφθεί στην οικογένεια ή στον περίγυρό τους περιστατικά νεανικής βίας που έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο η πλειοψηφία απάντησε όχι.