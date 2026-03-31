GPO: Μπροστά η ΝΔ με διαφορά 14,1 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ – Αυτοδύναμη κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες

Διευρύνεται η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με την πλειονότητα των πολιτών να επιθυμούν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη και εάν χρειαστεί να διεξαχθούν επαναλαμβανόμενες εκλογές.

Στο ερώτημα για την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 26,3% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 12,2%. Στη συνέχεια, η Ελληνική Λύση λαμβάνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,1%, η Πλεύση Ελευθερία 7%, η Φωνή Λογικής 2,3% όπως και η «Νίκη», 1,9% η Νέα Αριστερά, 1,9% το ΜέΡΑ25. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16,2%.

To κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,8 μονάδες στην πρόθεση ψήφου (σε σχέση με τα τέλη Ιανουαρίου που είχε διεξαχθεί η προηγούμενη μέτρηση της GPO), ενώ άνοδο 1,4 μονάδας καταγράφεται και για το ΠΑΣΟΚ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα, πλην της Νέας Αριστεράς και του ΜεΡΑ25, καταγράφουν πτώση.

Πάνω από ένας στους δύο ψηφοφόρους - το 51,7% - δηλώνει ότι θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν επαναλαμβανόμενες εκλογές. Στη μέτρηση του Ιανουαρίου το 47% δήλωνε υπέρ της αυτοδυναμίας, ενώ το 48,8% ήθελε κυβέρνηση συνεργασίας.

Στο πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στις επόμενες εκλογές, το 81% απαντά «λίγο ή καθόλου».

Στην αντίστοιχη ερώτηση για ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 81,7% απαντά «λίγο ή καθόλου».

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το 92,1% των πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά για τις οικονομικές επιπτώσεις.

Το 62,1% των ερωτηθέντων απαντά «ναι και μάλλον ναι» στο εάν η αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Για το πως κρίνονται τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου, το 56,6% τα χαρακτηρίζει «αρνητικά ή μάλλον αρνητικά» έναντι του 39,6% που θα χαρακτηρίζει «θετικά και μάλλον θετικά».

Σχετικά με τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό, το 84,3% απαντά «όχι και μάλλον όχι» στο εάν αυτές καλύπτουν τις πληθωριστικές αυξήσεις.

Σε ερώτημα για την τραγωδία των Τεμπών, το 64,7% απαντά «όχι και μάλλον όχι» για το εάν η Πολιτεί έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγής της δίκης.

Για το ζήτημα των υποκλοπών, το 77,9% το θεωρεί «πολύ και αρκετά» σημαντικό