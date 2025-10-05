«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασαλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου», επισημαίνει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου, η οποία κάνει λόγο για ενιαίο, αρραγές και αδιάσπαστο μέτωπο των δύο χωρών.

Σε συνέντευξη που παραχωρεί στην Απογευματινή της Κυριακής, η κ. Δημητρίου τονίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιτρέπει στην Τουρκία να συνεχίζει τις παραβιάσεις και να διεκδικεί ταυτόχρονα συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, ενώ χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις κατηγορίες που αποδίδονται στους πέντε Ελληνοκύπριους, οι οποίοι κρατούνται στα Κατεχόμενα.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, απαντά: «Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής γεωστρατηγικής σημασίας και αξίας. Οι όροι και οι διαδικασίες διαφάνειας ήταν και είναι θέμα της κυβέρνησης της Κύπρου, η οποία πρέπει να δώσει καθαρή προσέγγιση γι' αυτό το ζήτημα. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μία διγλωσσία, η οποία δεν ξεκαθαρίζει το τι ακριβώς αναμένεται να γίνει.

Γι' αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της. Σε καμία περίπτωση, όμως, και αυτό θέλω να επισημάνω, δεν μπορεί να διασαλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου. To έργο θα πρέπει να προχωρήσει και αυτό θα πρέπει να γίνει εφικτό προς όφελος του φορολογουμένου με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό».

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων υπογραμμίζει πως στόχος ήταν και παραμένει η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου με στόχο την επίλυση του ζητήματος στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ενώ προσθέτει: «Η συνεχιζόμενη κατοχή είναι αδιανόητη για ένα ευρωπαϊκό έδαφος και είναι εδώ που επιβάλλεται να γίνει αναφορά στη συμμετοχή της Τουρκίας στον κανονισμό SAFE. Η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίζει τις προκλήσεις σε Νεκρή Ζώνη, ΑΟΖ και Αιγαίο και ταυτόχρονα να διεκδικεί συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας. Στη θέση μας αυτή, Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμείνουμε, αφού η πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών προσβάλλει βάναυσα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες».

Η κ. Δημητρίου χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις κατηγορίες που αποδίδονται από το κατοχικό καθεστώς στους πέντε Ελληνοκυπρίους που κρατούνται παράνομα, όπως τονίζει, στα Κατεχόμενα, λέγοντας πως προσωπικά έχει προβεί σε όλα τα απαραίτητα διπλωματικά διαβήματα για αυτό το ζήτημα.

Τέλος, αναφέρεται στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στην Κύπρο, λέγοντας ότι η παρουσία του στέλνει ουσιαστικά μηνύματα διαμόρφωσης κοινού μετώπου υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου. Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο τον ερχόμενο Μάιο, δηλώνει ότι στόχος του ΔΗΣΥ είναι να παραμείνει πρώτη δύναμη και να προχωρήσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προοπτική και όχι με πρακτικές που διχάζουν ή αποπροσανατολίζουν.

Σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη σε ΑΔΜΗΕ: Η κυπριακή κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν

Είχε προηγηθεί δριμύτατη κριτική στις τοποθετήσεις του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «η κυπριακή κυβέρνηση δεν εκβιάζεται».

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας, στο Ακάκι, και κληθείς να σχολιάσει νέες απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά: «Να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί από το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση».

«Από κει και πέρα, θέλω να το αναφέρω, αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι, ωστόσο, μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν είναι η Ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές που στέλνει ο ΑΔΜΗΕ, γιατί με την Ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, για τις υποχρεώσεις του καθενός, και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού και εμένα, μετά τη συνάντηση μας στη Νέα Υόρκη».



Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας περί συμμαχιών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία και όλα τα κράτη της περιοχής εργάζονται στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, χωρίς να αποκλείεται ο οποιοσδήποτε που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Άρα, αν ο κ. Φιντάν επιθυμεί η χώρα του να συμμετάσχει σε αυτές τις διεργασίες, το μόνο που έχει να κάνει είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να προχωρήσει και στην επίλυση του Κυπριακού. Άρα, η Τουρκία αποκλείει μόνη της τον εαυτό της μέσα από την καθημερινή της συμπεριφορά».

Ερωτηθείς αν θα ζητήσει συνάντηση με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη μετά την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «με όποιον εκλεγεί το ίδιο βράδυ θα ζητήσω συνάντηση, ναι».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όπως ανέφερα και χθες, ευελπιστούμε στην υλοποίηση του σχεδίου, που έχει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, έχει τη στήριξη της ΕΕ, έχει τη στήριξη του αραβικού κόσμου. Και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα γίνει αποδεκτό από όλες τις πλευρές, για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του. Κατ' επανάληψη έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη να τερματιστεί αυτή η κατάσταση στη Γάζα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος της περιοχής, αλλά και ως κράτος της ΕΕ, πράττει ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση».