Διεθνή ΜΜΕ: Αποχωρεί ο Αλ. Τσίπρας μετά τη βαριά ήττα στις εκλογές

Εκτενείς ανταποκρίσεις από Reuters, Bloomberg, Associated Press, BBC, Le Monde, El Pais για την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας πως έρχεται μετά τη μεγάλη ήττα που υπέστη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Το Reuters με τίτλο «ο ηγέτης της ελληνικής αριστεράς Τσίπρας παραιτείται από αρχηγός του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρει ότι αποχωρεί μετά την συντριπτική ήττα που υπέστη στις βουλευτικές εκλογές της περασμένη Κυριακής.

Το διεθνές πρακτορείο κάνει μια σύντομη αναδρομή στην πολιτική σταδιοδρομία του, από την ανάληψη της προεδρίας του κόμματος μέχρι τη βαριά εκλογική του ήττα, παραθέτοντας τις τελευταίες δηλώσεις του από το Ζάππειο, όπου και ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Το Associated Press με τίτλο «Ο αρχηγός της αριστερής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, Αλέξης Τσίπρας, αποχωρεί μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα» αναφέρει ότι κέρδισε τις εκλογές το 2015, με τη δέσμευσή του να απωθήσει τα σκληρά μέτρα λιτότητας που απαιτούσαν οι δανειστές διάσωσης από άλλα μέλη της ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

«Η προσπάθεια αποδείχθηκε ανεπιτυχής και η Ελλάδα έλαβε ένα τρίτο πρόγραμμα διάσωσης αργότερα εκείνο το έτος για να αποφύγει τη χρεοκοπία και την έξοδο από το κοινό νόμισμα του ευρώ», επισημαίνει και προσθέτει πως τελικά «χαλάρωσε τη μαχητική του στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελικά δημιούργησε κλειστούς δεσμούς με Ευρωπαίους ηγέτες»

Το BBC αναφέρει στπο δημοσίευμά του ότι «ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας λέει ότι παραιτείται από την ηγεσία του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής» και σημειώνει μεταξύ άλλων πως

«Ανέβηκε στην εξουσία, υποσχόμενος να καταργήσει τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν από την ΕΕ για να ξεπεράσει τη μαζική κρίση χρέους της Ελλάδας, αλλά αρνήθηκε αυτές τις δεσμεύσεις αμέσως μετά, και πολλοί Έλληνες τον θυμούνται ως πολιτικό που παραλίγο να διώξει τη χώρα από την ευρωζώνη».

Το Bloomberg σχολιάζει ότι ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά την κατρακύλα του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, κάτω από το ήδη χαμηλό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου (21 Μαΐου).

Υπενθυμίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε πρωθυπουργός στις αρχές του 2015, υποσχόμενος να απαλλάξει τον ελληνικό λαό από τα μνημόνια που ξεκίνησαν το 2010 εγκαινιάζοντας μια περίοδο αυστηρής λιτότητας. «Σχεδόν το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού δεν μπορούσε να βρει δουλειά στο αποκορύφωμα της δεκαετούς κρίσης χρέους», επισημαίνει το Bloomberg.

Greece’s ex-Premier Alexis Tsipras, who once riled European leaders and put in danger the country’s participation in the euro area, resigns from his party https://t.co/EOaBT9wjhc