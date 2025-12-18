Α. Διαμαντοπούλου: Θέμα προέδρου στο ΠΑΣΟΚ αν στις εκλογές δεν πάμε καλά

Την άποψη πως θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, αν το κόμμα δεν πάει καλά στις εκλογές, εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα «topontiki.gr» η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ρητά ότι θα τεθεί θέμα προέδρου στο κόμμα της αν δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στις εκλογές.

Ωστόσο, είναι αισιόδοξη ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις εκλογές όπως έχει μπει ως στόχος, ότι θα επιστρέψει ο προοδευτικός κόσμος που άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι θα ανταποκριθούν στο πολιτικό κάλεσμά του οι πολίτες που σήμερα δεν ψηφίζουν και δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείσα για το αν είναι κρίσιμες οι επόμενες εκλογές για το ΠΑΣΟΚ, απάντησε πως «φυσικά και είναι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες για το ΠΑΣΟΚ οι επόμενες εκλογές. Πιστεύω για όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά για το ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά πολύ κρίσιμες εκλογές».

«Θα τεθεί θέμα προέδρου, αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό;», ρωτήθηκε στη συνέχεια για να απαντήσει: «Έτσι γίνεται πάντοτε. Αν δεν είναι το επιθυμητό, προφανώς. Αλλά εμείς παλεύουμε όλοι να είναι περισσότερο από το επιθυμητό».