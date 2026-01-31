Ά. Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί αυτόνομα προς τις εκλογές

Το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί αυτόνομα προς τις εκλογές, δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη στα σενάρια συνεργασιών.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι όλα τα στελέχη του κόμματος πρέπει να κατέβουν στο πεδίο, ώστε να πείσουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί την εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνησης της χώρας.

Η πρώτη θέση στις εκλογές παραμένει στόχος, απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου, όταν ρωτήθηκε αν με βάση και τις δημοσκοπήσεις η νίκη στις επόμενες εθνικές κάλπες μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική επιδίωξη για το ΠΑΣΟΚ.

Για τις εσωκομματικές διαφωνίες, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ακούγονται πολύ περισσότερο όσα τους ενώνουν και όχι όσα τους χωρίζουν.