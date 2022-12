Προφυλακιστέα κρίθηκε η Εύα Καιλή σύμφωνα με την απόφαση που ανακοινώθηκε πριν λίγο από τις βελγικές αρχές. Η κράτηση της στις φυλακές Χάρεν θα παραταθεί για ακόμα ένα μήνα.

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία, «παρατείνεται η προληπτική κράτησή της κατά έναν μήνα».

Το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης να αφεθεί ελεύθερη η Εύα Καϊλή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, απορρίφθηκε.

Η κυρία Καϊλή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης εντός 24 ωρών.

Από την ανακοίνωση επισημαίνεται ότι δεν θα δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της απόφασης για λόγους ασφάλειας του απορρήτου της έρευνας.

🚨 After a hearing on Thursday, the court ordered the pre-trial detention of Eva Kaili to been extended by one month. She can appeal the decision but will have to remain in jail for the time being. #QatarGate pic.twitter.com/UvkdCOaA4q