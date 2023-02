Δένδιας: Οι κοινωνίες Ελλάδας - Τουρκίας είναι πιο κοντά απ' ό,τι νομίζουν οι ηγεσίες

Οι καταστροφικοί σεισμοί έδειξαν ότι οι κοινωνίες και οι άνθρωποι είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν μερικές φορές οι ηγεσίες τους, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας από την Παραγουάη, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις τόσο της ελληνικής όσο και της τουρκικής κοινωνίας.

The catastrophic earthquakes in 🇹🇷 and 🇸🇾 showed, by the reactions of both the Greek and the Turkish societies, that people are much closer than their leaderships sometimes think (speech at the Diplomatic Academy of Paraguay). pic.twitter.com/3WrosDSGS1