Ν. Δένδιας: Γέφυρες συνεργασίας με τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέθεσε, την Τρίτη 24 Μαρτίου, γεύμα σε διαπιστευμένους στην Ελλάδα επικεφαλής διπλωματικών αποστολών των Αραβικών χωρών και χωρών με μουσουλμανικό πληθυσμό.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι παρέθεσε το γεύμα «με την ευκαιρία του πέρατος του Ραμαζανιού».

Επιπλέον, υπογραμμίζει: «Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισα τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών».

Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας στο γεύμα «συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γεώργιος Καλαντζής».