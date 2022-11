Την έναρξη του διεθνούς συνεδρίου «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», που διοργανώνει στους Δελφούς το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την UNESCO κηρύσσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφορμή για τη διεξαγωγή του συνεδρίου είναι η συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της σύμβασης για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

