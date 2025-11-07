Δ. Παπαστεργίου: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αυτοδιοίκησης δημιουργεί πόλεις που αξίζει να ζεις

«Στην Κυβέρνηση υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά αγαπάμε την αυτοδιοίκηση, αλλά την έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα. Με εμπιστοσύνη προχωρούμε όλοι μαζί για να περάσει το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ψηφιακή εποχή, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης», υπογράμμισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό του υπουργείου για την ψηφιακή μετάβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι μιλά με τη διπλή «ιδιότητα» του υπουργού αλλά και του ανθρώπου της Αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε: «η Αυτοδιοίκηση είναι κομμάτι της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων δεν είναι απλώς τεχνολογική μετάβαση, αλλά μια βαθιά θεσμική αλλαγή που ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τη γραφειοκρατία, βελτιώνει την καθημερινότητα. Δημιουργεί πόλεις που αξίζει να ζεις».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Smart Cities», ο υπουργός επισήμανε ότι αξιοποιώντας πόρους 255,5 εκατ. ευρώ του «Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» του ΕΣΠΑ, 325 Δήμοι υπέβαλαν προτάσεις για τη μετάβασή τους σε πιο ψηφιακή εποχή. Ήδη 250 έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα», 115 έχουν δημοπρατήσει έργα, ενώ 25 έχουν προχωρήσει σε συμβασιοποίηση.



Ο υπουργός σημείωσε ότι το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να σχεδιαστεί από κοινού με την ΚΕΔΕ, «ώστε να τρέξει πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα και με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα έργα των 17 μεγάλων Δήμων που αξιοποιουν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 88,9 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό απορρόφησης βρίσκεται στο 19,5%, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στους πιο μεγάλους Δήμους και υπογραμμίζοντας: «Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι περισσότερο».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ΟΤΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπηρεσία επιδόσεων εγγράφων μέσω της «Θυρίδας Πολίτη» στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Όπως ανέφερε ο υπουργός, ένας Δήμος του μεγέθους του Δήμου Τρικκαίων μπορεί να εξοικονομεί έως και 100.000 ευρώ ετησίως από τις συστημένες επιστολές.



Επίσης, τόνισε τη σημασία της «Πλατφόρμας ηλεκτρονικών κατασχέσεων χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών ΟΤΑ εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων», σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 204.268 κατασχετήρια, συνολικού ύψους 391,3 εκατομμυρίων ευρώ, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας την είσπραξη εσόδων για τους Δήμους.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή akatharista.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες δηλώνουν τον καθαρισμό οικοπέδων και οι Δήμοι οργανώνουν καλύτερα την εποπτεία τους. Μόνο για το 2025, έχουν υποβληθεί 701.823 δηλώσεις, 15.135 καταγγελίες πολιτών και 21.455 φύλλα ελέγχου Δήμων, στοιχεία που αποτυπώνουν μια σαφή βελτίωση στην πρόληψη πυρκαγιών.

Ο υπουργός τόνισε τη χρησιμότητα της εφαρμογής DIGISPECT σε φυσικές καταστροφές, η οποία αντικαθιστά τα παλιά χαρτιά, επιτρέποντας άμεση καταγραφή ζημιών και τη γρήγορη παροχή πρώτης αρωγής.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, ο υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ συνεχίζεται με πλήρη αναβάθμιση ταχυτήτων – τουλάχιστον 100 Mbps – με 6.392 από τα 8.700 σημεία να έχουν ενταχθεί ήδη στο νέο δίκτυο.

Παράλληλα, το έργο Ultra Fast Broadband (UFBB), επεκτείνεται σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, προσφέροντας ταχύτητες Gbps. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καλύτερο συντονισμό των έργων υποδομής μέσω της πλατφόρμας e-Dieleusis, που συμβάλλει στον ενιαίο προγραμματισμό και στην προστασία των υποδομών των πόλεων.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο WiFi4GR με 5.551 σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε 267 Δήμους και στο πρόγραμμα κάλυψης των «Λευκών Περιοχών» προϋπολογισμού 22,7 εκατ. ευρώ με στόχο καμία περιοχή της χώρας να μη μείνει χωρίς τηλεοπτικό σήμα.

Σχετικά με την Κυβερνοασφάλεια, ο υπουργός σημείωσε ότι βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καλύψει τις πρώτες ανάγκες των Δήμων σε εξοπλισμό και υπηρεσίες ασφάλειας.

Αναφερόμενος στις εφαρμογές «MyStreet» και «MyCoast», για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και των αιγιαλών αντίστοιχα, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 57.810 καταγγελίες μέσω του «MyCoast», καθώς και 9.972 μέσω του «MyStreet», όπου έχουν ενταχθεί 11.139 παραχωρήσεις.

Όσον αφορά στο «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα» διαχείρισης κλήσεων ΚΟΚ που υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου για την «Οδική Ασφάλεια» ξεκαθάρισε: «Σκοπός δεν είναι να πάρουμε οποιοδήποτε πόρο και αρμοδιότητα των Δήμων. Μέσα από τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, η Αυτοδιοίκηση θα λάβει πολλαπλάσια έσοδα», καθώς το σύστημα αυτοματοποιεί πλήρως την καταγραφή των παραβάσεων, την αποστολή των κλήσεων και την είσπραξη των προστίμων μέσω κεντρικών μηχανισμών, ενώ τα έσοδα αποδίδονται στους Δήμους με διαφάνεια και σταθερότητα.

Ολοκληρώνοντας ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επισημαίνοντας «Το μείζον είναι να συνεχίσουν οι πολίτες να εξυπηρετούνται, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Για να γίνει αυτό όμως, τα ΕΛΤΑ πρέπει να είναι βιώσιμα και να υπάρχουν. Γι’ αυτό το επόμενο διάστημα θα πρέπει να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, παρότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνο για την καθολική υπηρεσία, χωρίς καμία επιχειρησιακή ή διοικητική εμπλοκή με τα ΕΛΤΑ».