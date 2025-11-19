Δ. Μιχαηλίδου: Ευρωπαϊκά κονδύλια για τις στεγαστικές ανάγκες σε όλη τη χώρα και μέσω ΠΕΠ

Η ανάγκη κοινής δράσης κράτους, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας για την ανάταξη του δημογραφικού και την άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος σε κάθε περιοχή της χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας «Κοινωνική Συνοχή και Περιφερειακή Ανάπτυξη-Σχεδιάζουμε μαζί το αύριο», που οργάνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι «η κοινωνική πολιτική και η στεγαστική πολιτική δεν είναι δύο παράλληλες διαδρομές. Συγκροτούν ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο που υπηρετεί την καθημερινότητα του πολίτη: το σπίτι του, τη δουλειά του, τις ανάγκες της οικογένειάς του. Στόχος μας είναι το νοικοκυριό να αισθάνεται σταθερότητα και οι τοπικές κοινωνίες να αναπνέουν και να αναπτύσσονται».

Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα παρέμβαση μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), που για πρώτη φορά προβλέπει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών σε όλη τη χώρα. «Με τα ΠΕΠ ανοίγει ένας νέος δρόμος. Χρηματοδότηση για αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, για στέγαση δημόσιων λειτουργών σε περιοχές με οξύ στεγαστικό πρόβλημα, για να ενεργοποιήσουμε επιτέλους το αδρανές κτιριακό απόθεμα. Επενδύουμε σε πραγματικές ανάγκες, όχι σε θεωρητικές προσεγγίσεις».

Παράλληλα, τόνισε ότι η συνεργασία με τις περιφέρειες αποτελεί προϋπόθεση για ουσιαστικό αποτέλεσμα: «Οι περιφέρειες δεν είναι θεατές. Είναι συνδιαμορφωτές της πολιτικής. Ενώνουμε δυνάμεις, πόρους και εμπειρία για να χτίσουμε μια χώρα που κρατά τους ανθρώπους της, που αντιμετωπίζει το δημογραφικό με σοβαρότητα, που προσφέρει λύσεις και όχι δικαιολογίες».

Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κοινωνικές δομές: «Η κοινωνική συνοχή δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη. Είναι ο παιδικός σταθμός, το Κέντρο Κοινότητας, η δομή φροντίδας, η υπηρεσία που λειτουργεί στην ώρα της. Είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος. Και αυτή η εμπιστοσύνη χτίζεται καθημερινά με πραγματικές υπηρεσίες και όχι με ευχές».

Η ημερίδα συγκέντρωσε εκπροσώπους από όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Πρόσωπα με διαφορετικό ρόλο από διαφορετικές περιοχές και με διαφορετικές ανάγκες, αλλά με κοινό στόχο: να δοθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε τόπου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, καθώς και ο Mario Nava, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ένταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Εκ μέρους της κυβέρνησης παρευρέθησαν η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Παρόντες ήταν επίσης ο Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, οι βουλευτές Νικόλαος Βλαχάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Αθανάσιος Καββαδάς, Χρήστος Καπετάνος, Παναγής Καππάτος, Μαρία Κεφάλα, Μάνος Κόνσολας, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Γιάννης Οικονόμου, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Σταύρος Παπασωτηρίου, Μάξιμος Σενετάκης και Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ ισχυρή ήταν και η παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους περιφερειάρχες Δημήτρη Κουρέτα (Θεσσαλία), Φάνη Σπανό (Στερεά Ελλάδα), Νεκτάριο Φαρμάκη (Δυτική Ελλάδα) και Χριστόδουλο Τοψίδη (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη), αντιπεριφερειάρχες από όλη την επικράτεια και τον δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα.