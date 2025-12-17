Δ. Μιχαηλίδου: Έξι νέα στεγαστικά προγράμματα και 3 + 1 καλές ειδήσεις από το ΥΚΟΙΣΟ

Το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο OPEN.

Η υπουργός έδωσε έμφαση στα σημαντικά μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι, μετά από προσωπική διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξασφαλίστηκαν 400 εκατ. ευρώ για να ανοίξουν χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα μέσω ενός νέου μεγαλύτερου «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

Τα έξι νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τα οποία προστίθενται στα 43 μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό, είναι τα εξής:

Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών - Επιδότηση έως 90% της δαπάνης, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ.

Επιστροφή δύο ενοικίων για περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς εκτός αστικών κέντρων.

Αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων με χρηματοδότηση μέσω Περιφερειακών Προγραμμάτων, κυρίως σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ώστε τα ακίνητα να επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση.

Φορολογικά κίνητρα για κατασκευές ή μετατροπές ακινήτων που μισθώνονται αποκλειστικά μακροχρόνια για τουλάχιστον 10 χρόνια, με ανώτατο όριο ενοικίου.

Fasttrack μετατροπή ανενεργών ή πρώην βιομηχανικών ακινήτων, ώστε να αυξηθεί άμεσα το στεγαστικό απόθεμα μέσα στον αστικό ιστό.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» με επιδοτήσεις έως και 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση το ακίνητο να νοικιάζεται για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται σημαντικά, καθώς στο πρόγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν ζευγάρια με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί, ενώ στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη νοικοκυριών που θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και να τη διαθέσουν στην αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μέτρα στήριξης των δημόσιων λειτουργών, σημειώνοντας ότι από το 2026 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός αστικών κέντρων, θα λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων, ενώ παράλληλα το κράτος χρηματοδοτεί με 150 εκατ. ευρώ δήμους και περιφέρειες για την αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων ακινήτων που θα διατεθούν αποκλειστικά για τη στέγασή τους.

Αναφερόμενη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ισορροπία ανάμεσα στο συμπληρωματικό εισόδημα των ιδιοκτητών και στις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των πολιτών, υπενθυμίζοντας ότι η μετατροπή ακινήτου από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή για τρία χρόνια.

3+ 1 καλές ειδήσεις από το ΥΚΟΙΣΟ

Η υπουργός υπενθύμισε ότι σήμερα καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά της δημόσιας κλήρωσης για τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων, με 8.500 πολίτες να λαμβάνουν από 1.000 ευρώ ο καθένας, στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ.

Σήμερα ξεκινούν και οι πληρωμές των προκαταβολών του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», με τους πρώτους 1.000 δικαιούχους που έχουν λάβει οριστική έγκριση να εισπράττουν το 50% της επιχορήγησης, ώστε να προχωρήσουν άμεσα στις παρεμβάσεις προσαρμογής των κατοικιών ή των επαγγελματικών τους χώρων.

Ανακοινώθηκαν επίσης τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελούμενων για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Το πρόγραμμα αφορά 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές που δικαιούνται έως 800 ευρώ τον μήνα για 20 συνεδρίες, έως 600 ευρώ για 15 συνεδρίες και έως 400 ευρώ για 10 συνεδρίες.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, τέλος, υπενθύμισε, ότι φέτος όλα τα επιδόματα και οι παροχές του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 22 Δεκεμβρίου, μετά από νομοθετική ρύθμιση, που δίνει τη δυνατότητα πληρωμής πριν από τις γιορτές. Η πρακτική αυτή θα εφαρμόζεται στο εξής κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα και των Χριστουγέννων.