Διατάξεις, που συμπληρώνουν ουσιωδώς την στεγαστική πολιτική για την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγαστικού προβλήματος, είναι αυτές που αναφέρονται στην κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα, δηλώνει η κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συζητείται από σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και η ψήφισή του προγραμματίζεται την προσεχή εβδομάδα στην Ολομέλεια.

Στην υλοποίησή του και στις κοινωνικές ομάδες που θα ωφεληθούν αναμένεται να αναφερθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εμφατικά επισημαίνει, ότι πλέον των διατάξεων, για την κοινωνική στέγαση, με το νομοσχέδιο για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται ισοβίως η τριτεκνική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

Δ. Μιχαηλίδου: αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου για στέγαση

Το νομοσχέδιο δίνει ουσιαστικές απαντήσεις στο στεγαστικό πρόβλημα, στον άξονα της κοινωνικής αντιπαροχής και του κοινωνικού μισθώματος, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης και επεξεργασίας του σχεδίου νόμου «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις», στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Θέλουμε την περιουσία του δημοσίου, την οποία σεβόμαστε, να σταματήσει να λιμνάζει και να την αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη νέα νομοθετική παρέμβαση, πολίτες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο που είναι τα ενοίκια, το συνολικό απόθεμα θα αυξηθεί και με την κατασκευή εκατοντάδων ακινήτων, θα πιεστούν προς τα κάτω και οι τιμές.

Σημείωσε, επίσης, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ακινήτων, που θα μπουν στην αγορά, θα αφορούν το κοινωνικό μίσθωμα, δηλαδή θα καλύψουν ευάλωτους πολίτες που θα μπορούν να επωφεληθούν και θα μπουν σε σπίτια που θα κατασκευαστούν, με χαμηλότερο ενοίκιο.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση στη χώρα και εξήγησε γιατί η κυβέρνηση πιστεύει ότι το νομοσχέδιο μπορεί να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στο στεγαστικό πρόβλημα και προσθέτει και νέα όπλα στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σήμερα, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα είναι υψηλό, παρόλα αυτά πολλοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης και το πρόβλημα του ενοικίου αποτελεί βαρίδι για πολλές οικογένειες και νέα ζευγάρια, είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου και υπογράμμισε ότι για το θέμα απαιτείται μέριμνα, και στο σκέλος της προσφοράς και στο σκέλος της ζήτησης.

Για τη μεν ζήτηση, όπως σημείωσε, η κυβέρνηση προχώρησε στο σχεδιασμό των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», δόθηκαν ήδη 2 δισ. ευρώ, και χρηματοδοτείται το επιτόκιο, ώστε μια ευάλωτη οικογένεια να μπορέσει να έχει ευκολότερη πρόσβαση, για την κάλυψη της στεγαστικής της ανάγκης, και να πληρώνει μικρότερο ποσό από αυτό που θα έδινε για ενοίκιο.

Το «Σπίτι μου Ι» ολοκληρώθηκε στο 100% ενώ το «Σπίτι μου ΙΙ» σήμερα είναι στο 60% της απορρόφησης του, αφού υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπαγωγής.

Μέσω όμως αυτών των δύο προγραμμάτων, που υπηρετούν το σκέλος της ζήτησης, έχουν βγει και περισσότερα ακίνητα στην αγορά, όπως σημείωσε. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι συνεπώς, όπως είπε η υπουργός, ότι πάρα πολλά ακίνητα σε αστικά κέντρα, που ήταν κλειστά, μέχρι πρότινος, μπαίνουν στην αγορά και έτσι ενισχύεται σταδιακά το στεγαστικό απόθεμα και άρα το σκέλος της προσφοράς.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο και τις προβλέψεις για την κοινωνική αντιπαροχή, που θα ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα στην ολομέλεια, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανέφερε ότι:

-Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ακινήτων που θα κατασκευαστούν θα δίδεται στο δημόσιο. Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να αυξηθεί, ανάλογα με την πλειοδοτική πρόταση που θα καταθέτουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου και που ευλόγως διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. «Εμείς θα δεχθούμε την υψηλότερη προσφορά και την προσφορά η οποία θα δίνει στο δημόσιο-την κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα-τον μεγαλύτερο αριθμό διαμερισμάτων που θα διατίθενται στον κοινωνικό εκμισθωτή», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

- Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει το δικό του μίσθωμα. Το κοινωνικό μίσθωμα θα ορίζεται με ΚΥΑ και θα διαμορφώνεται είτε ως ποσοστό του εισοδήματος του εν δυνάμει δικαιούχου, είτε ως ποσοστό της αγοραίας τιμής του, του αγοραίου μισθώματος, ανάλογα με την περιοχή που θα βρίσκεται το ακίνητο, είτε σε συνδυασμό όλων των παραπάνω παραμέτρων. Δεδομένου λοιπόν ότι «περιπτωσιολογία είναι μεγάλη», αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο το μίσθωμα (σ.σ. διατυπώθηκε κριτική, από την αντιπολίτευση, για το θέμα αυτό).

-Ο ιδιώτης ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια πρόταση, σε σχέση με τη διαχείριση του ακινήτου, όμως οι κανόνες της διαχείρισης θα διαμορφώνονται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

- Στην κοινωνική αντιπαροχή «μπαίνουν και εμπορικές χρήσεις», ούτως ώστε μια έκταση κοινωνικής αντιπαροχής να καθίσταται περισσότερο βιώσιμη, να υπάρχει εμπορική δραστηριότητα και να λειτουργεί, ως μια γειτονιά.

- Θα υπάρξουν προγραμματικές συμβάσεις, ώστε σε κάποια από τα μη ενεργά στρατόπεδα του υπουργείου Εθνικής 'Άυνας, να κτιστούν «χιλιάδες κατοικίες». Το 25% των κατοικιών που θα φτιαχτούν, εντός αυτών των μην ενεργών στρατοπέδων που θα επιλεγούν, θα κατευθυνθούν για την κάλυψη της στέγασης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ποσοστό 75% θα αφορά κατοικίες που θα καλύπτουν οικογένειες πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με ΑμεΑ. Η κατασκευή των διαμερισμάτων θα καλυφθεί από δημόσιους πόρους.

Η υπουργός επισήμανε ότι στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί διάταξη για τις δομές βραχυχρόνιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία. «Είναι η μεγάλη η αγωνία οικογενειών που δεν έχουν να αφήσουν το παιδί τους σε μια δομή για λίγες ημέρες, ώστε να επισκεφθούν το άλλο τους παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη, δεν έχουν τρόπο να πάνε σε ένα γιατρό το απόγευμα γιατί δεν μπορούν να αφήσουν κάπου με ασφάλεια το παιδί τους», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Εμφατικά αναφέρθηκε, επίσης, στην αναγνώριση, εφ όρου ζωής, της τριτεκνικής ιδιότητας. «Το δημογραφικό είναι κύριο ζήτημα εθνικής επιβίωσης και καίριος στόχος μας είναι να πετύχουμε την αναχαίτισή του», είπε και υπογράμμισε ότι η αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας, εφ΄όρου ζωής, είναι πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. «Μια οικογένεια, ένας γονιός δεν είναι τρίτεκνοι μέχρι το τρίτο τους παιδί ενηλικιωθεί. Οι τρίτεκνοι θα παραμένουν τρίτεκνοι για μια ζωή, για να μπορεί και το κράτος να συμβάλλει συνεχώς, για ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο αύριο», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Νέα Δημοκρατία: ένα ακόμα σημαντικό βήμα απέναντι στην πρόκληση του στεγαστικού

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα είπε ότι το νομοσχέδιο αγγίζει τις δύο κρίσιμες προκλήσεις της χώρας, το στεγαστικό πρόβλημα και το δημογραφικό ζήτημα.

«Η πολιτεία από το 2019, εκπονεί συνεχώς σχέδιο, για να ανταποκριθεί και στα δύο αυτά ζητήματα και προχωρά και σε πρακτικές λύσεις», είπε η βουλευτής της ΝΔ και αναφέρθηκε στα μέτρα για την εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, στα προγράμματα στέγασης «Σπίτι μου Ι" και «Σπίτι μου ΙΙ».

Τώρα, σημείωσε, έρχεται ένα ακόμα σημαντικό νομοθέτημα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, με τρόπο σύγχρονο, κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο. Αναφερόμενη στην κοινωνική αντιπαροχή, υπογράμμισε ότι το ελληνικό δημόσιο θα μπορέσει να διαθέσει την αναξιοποίητη, ως σήμερα, ακίνητη περιουσία του, σε επενδυτές, που θα αναλάβουν την ανέγερση σύγχρονων ενεργειακά και λειτουργικών κατοικιών και από τα νέα αυτά ακίνητα, τουλάχιστον ποσοστό 30% θα αποδίδεται στο δημόσιο, ως κοινωνικές κατοικίες, που θα μισθώνονται σε δικαιούχους, με αντικειμενικά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

«Οι κατοικίες δεν θα είναι αποκομμένες, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, αλλά θα αποτελούν μέρος του οικιστικού ιστού, θα είναι ενταγμένες σε κτήρια πολλαπλών χρήσεων, ώστε να προωθείται η κοινωνική συνοχή», είπε η Μαρία Συρεγγέλα. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόνοια για δυνατότητα μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέα ζευγάρια να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο για την πλήρη διαφάνεια της διαδικασίας και στον ΟΠΕΚΑ θα συσταθεί μητρώο δικαιούχων, ώστε κάθε κατοικία να «πηγαίνει» σε εκείνον που τη χρειάζεται περισσότερο. Σαφείς θα είναι και οι κανόνες για συντήρηση και την επισκευή των ακινήτων, ώστε η αξία τους να παραμένει υψηλή και να μην υποβαθμίζεται στο χρόνο.

Τα μισθώματα για τις κοινωνικές κατοικίες θα καθοριστούν με τρόπο ώστε να είναι ουσιαστικά χαμηλότερα από τα ενοίκια της αγοράς. «Το κέρδος λοιπόν είναι τριπλό. Το κράτος αξιοποιεί την περιουσία του, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Οι ιδιώτες έχουν κίνητρο επένδυσης και το πιο σημαντικό, οι πολίτες αποκτούν ποιοτική στέγη.

Μιλάμε δηλαδή για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με κοινωνικό πρόσημο», είπε η εισηγήτρια της ΝΔ. Το νομοσχέδιο όμως δεν μένει μόνο στη στέγαση αλλά προχωρά και σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για το δημογραφικό, με μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας, σημείωσε η κ. Συρεγγέλα και υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται ισοβίως η τριτεκνική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. '

Αλλωστε, όπως ανάφερε, και στα πορίσματα της επιτροπής της Βουλής, για το δημογραφικό, έχει επισημανθεί η ανάγκη να λαμβάνονται μέτρα για τις τρίτεκνες οικογένειες, με στόχο τη σταδιακή εξομοίωσή τους με τις πολύτεκνες οικογένειες και συνεπώς η κυβέρνηση της ΝΔ κάνει πράξη την διακομματική αυτή πρόταση, για την αντιμετώπιση του κρίσιμου δημογραφικού ζητήματος.

Στον αντίποδα ωστόσο, «μικρό καλάθι» κρατάει η αντιπολίτευση στο νομοσχέδιο. Όλοι τους αναφέρθηκαν στην οξύτατη στεγαστική κρίση, τις τιμές αγοράς και ενοικίων, που έχουν εκτοξευτεί, με συνέπεια οι νέοι να αδυνατούν να φύγουν από την πατρική εστία και να δημιουργήσουν το δικό τους σπίτι, την ίδια ώρα που οικογένειες με παιδιά, πιέζονται ασφυκτικά. Όλοι τους επίσης κατήγγειλαν ότι εκείνο που κάνει το νομοσχέδιο είναι το κράτος να χαρίζει δημόσια περιουσία σε εργολάβους που θα υποχρεωθούν ένα μικρό ποσοστό των ακινήτων να το νοικιάσουν ελαφρώς χαμηλότερα από τις τιμές των άλλων ακινήτων από τα οποία θα κερδίζουν.