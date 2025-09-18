Βουλή: Την Τετάρτη οι πρώτοι μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με πρώτους μάρτυρες τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ «από το σήμερα προς τα πίσω» αρχίζει τηνΤετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, η διερεύνηση, από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, «των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού, με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αορτικών ενισχύσεων». Συγκεκριμένα, αναμένονται να κληθούν ως πρώτοι μάρτυρες, ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννης Καββαδάς (ανέλαβε πριν από μερικές εβδομάδες), όπως και ο τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας.

Μετά από σχετική ψηφοφορία, έγινε δεκτός ο κατάλογος των μαρτύρων που πρότεινε η ΝΔ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίζουν τις δικές τους προτάσεις.

Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, η επιτροπή έχει μια κρίσιμη και σημαντική αποστολή για όλους ώστε να διερευνηθούν και να διαπιστωθούν οι ευθύνες όσων με οποιονδήποτε τρόπο κυβέρνησαν, διαχειρίστηκαν ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν ανάμειξη στην υπόθεση, με απόλυτη προσήλωση στην αποκάλυψη της αλήθειας. Σημείωσε, δε, ότι μόνο μέσα από τον ειλικρινή διάλογο και την ουσιαστική και σημαντική εργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ευθύνη που μας ανατέθηκε, και να καταλήξουμε σε ένα κοινό μέτωπο, μακριά από άγονες, μικροκομματικές συγκρούσεις, στείρες αντιπαραθέσεις και πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς, που έχουμε δει να συμβαίνουν στο παρελθόν. Πρέπει να δουλέψουμε εντατικά μαζί, σεβόμενοι το αίτημα της κοινωνίας και των χιλιάδων άξιων αγροτών, για διαφάνεια και λογοδοσία, είπε ο κ. Νικολακόπουλος.

Σε σχέση με τον κατάλογο των μαρτύρων, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε η σειρά ακρόασης των μαρτύρων να γίνει ανά χρονική περίοδο, και ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη, δηλαδή από το 2025 πηγαίνοντας πίσω μέχρι το 1998, όταν και συστάθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, ο κατάλογος των προτεινόμενων μαρτύρων είναι δυναμικός και ανοικτός για εγγραφές. Εξέφρασε, δε, την ικανοποίησή του ότι η πρόταση της ΝΔ ξεπερνά σε συμφωνία το 70% με τα υπόλοιπα κόμματα. «Η παράταξη της ΝΔ δεν θέλει να κρύψει τίποτα αλλά να αποδοθούν ευθύνες απ' όπου κι αν προέρχονται. Δεν θα οδηγηθούμε σε μια πολιτική δίκη για κάποιους που αυτό επιθυμούν. Και το επισημαίνω γιατί ορισμένοι ζητούν να καταθέσει ο πρωθυπουργός» ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης και αναρωτήθηκε «γιατί δεν ζητάνε να έρθουν και οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί αλλά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Απέρριψε επίσης την κλήση του πρωθυπουργού καθώς και των κυβερνητικών στελεχών Κυριάκου Πιερρακάκη, Σταύρου Παπασταύρου και Γιώργου Μυλωνάκη καθώς, όπως είπε, δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, η Ολομέλεια αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όχι Προανακριτικής.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε ότι θα συνεδριάζει δημόσια, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) με έναρξη στις 10:00 το πρωί. Επίσης, αποφάσισε ότι ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων θα είναι περί τα 15 λεπτά για κάθε εισηγητή, τα μέλη της επιτροπής δεν θα αμειφθούν για τη συμμετοχή τους, αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας της Ευρωπαίας εισαγγελέως θα δοθεί σε κάθε μία από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στον εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων, ότι όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα είναι άμεσα διαθέσιμα στα μέλη της επιτροπής και τέλος, ότι ο κατάλογος των μαρτύρων θα είναι "δυναμικός" και ανοιχτός για επικαιροποίηση.