Βουλή: Σχεδόν 3.000 καταφύγια στην Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού, αν απαιτηθεί

Στοιχεία για τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί καταφύγια, για την εξασφάλιση της προστασίας του άμαχου πληθυσμού, διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, σε απάντηση ερώτησης που του είχε απευθύνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

«Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια 2.892 χώροι, συνολικής χωρητικότητας 1.981.514 ατόμων (με δυνατότητα αύξησης αυτής κατά 30%)», αναφέρει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο πρώτος που μέχρι στιγμής έχει απαντήσει στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος αναφέρει ότι η Υπηρεσία Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 17/1974 (Φ.Ε.Κ. Α' - 236) και του π.δ/τος 1097/1981 (Φ.Ε.Κ. Α' - 266), είναι αρμόδια για την Πολιτική Κινητοποίηση αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την Πολιτική Άμυνα της χώρας και υπό αυτό το πρίσμα, μεριμνά για την εξασφάλιση της προστασίας του άμαχου πληθυσμού -από εχθρικές προσβολές στον πόλεμο- σε καταφύγια και κατάλληλους προς τούτο χώρους, οι οποίοι διατίθενται εκ μέρους των περιφερειών της χώρας.

Ο κ. Λαμπρόπουλος επισημαίνει ότι με σχετική απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, σε έκαστη περιφερειακή ενότητα (π.ε.) του τομέα ευθύνης του, συγκροτούνται Επιτροπές, τριετούς θητείας, με αντικείμενο την εξεύρεση και την επισήμανση νέων χώρων, κατάλληλων να αξιοποιηθούν ως καταφύγια, και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των χώρων καταφυγίων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές, αποστέλλονται στην Υπηρεσία Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογραμμίζει παράλληλα ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ, αντίστοιχα, για τη συντήρηση των ιδιωτικών χώρων, που δύνανται να αξιοποιηθούν και για έτερους λόγους -πλην κατοικίας- με την προϋπόθεση ότι, εφόσον απαιτηθεί, εξασφαλίζεται εντός 24ωρου η προετοιμασία και η επιχειρησιακή τους χρήση για τη φιλοξενία άμαχου πληθυσμού, είναι οι ιδιοκτήτες αυτών.