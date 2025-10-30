Boυλή: Ψηφίστηκε το ερανιστικό νομοσχέδιο – «Το ΕΣΥ στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ», λέει ο Γεωργιάδης

«Το ΕΣΥ είναι σήμερα στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Πάει καλύτερα, δεν είναι τέλεια η κατάσταση προφανώς», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κλείνοντας τη συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την ολομέλεια. «Έχουμε φέρει ένα νομοσχέδιο που αντιμετωπίζει χρονίζοντα κλαδικά ζητήματα του κόσμου της Υγείας, αντιμετωπίζει και ζητήματα των ασθενών. Θα ακολουθήσει και άλλο ερανιστικό νομοσχέδιο διότι έχουμε εκκρεμότητες. Δεν είναι αυτό νομοσχέδιο για μηδενιστική κριτική», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Η πραγματικότητα του ΕΣΥ δεν είναι αυτή που ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, είπε ο κ. Γεωργιάδης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει. «Αν εσείς λέτε ότι το ΕΣΥ καταρρέει, ότι δεν δουλεύουν τα νοσοκομεία, και πάει ο άλλος και βρίσκει ραντεβού, καταλαβαίνει ότι αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Αν το μόνο που κάνετε είναι να απαξιώνετε κάθε τι που γίνεται, στο τέλος χάνετε εσείς την αξιοπιστία σας», είπε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ελλείψεις - ελλείψεις στα νησιά, ελλείψεις στις υποδομές - αλλά, όπως τόνισε, φτιάχνονται και πάρα πολλά. «Έχετε εποικοδομητική κριτική να κάνετε. Αλλά όχι ισοπεδωτική», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι και η γραμμή 1566, για την οποία η αντιπολίτευση προεξοφλούσε αποτυχία, κλείνει 25.000 ραντεβού τη μέρα. «Δεν μπορείτε να είστε αντίθετοι σε κάτι που κάνει τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη. Δεν γίνεται», είπε ο υπουργός Υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου διευκολύνουν πολλές λειτουργίες της Υγείας. H κ. Αγαπηδάκη, για τον τομέα ευθύνης της, επισήμανε ότι προωθείται ίση μεταχείριση των γιατρών των ΤΟΜΥ και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, προκειμένου και αυτοί να ασκούν ιδιωτικό έργο. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσβαση των επισκεπτών υγείας στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, που ενώ είναι στα επαγγελματικά τους καθήκοντα, δεν τους είχε δοθεί πρόσβαση επί σειρά ετών, ώστε να καταχωρούν τα εμβόλια που διενεργούν.

Παράλληλα επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα να στελεχωθούν καλύτερα τα κέντρα αναφοράς για το AIDS και η δυνατότητα να παραταθεί η δυνατότητα των πολιτών να εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό, προτού προχωρήσει η αυτόματη αντιστοίχηση. Σημείωσε επίσης ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την κατ΄οίκον νοσηλεία, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχος αλλά και για τα πανεπιστημιακά κέντρα υγείας που «θα παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας» και «θα εκπαιδεύσουν πολύ καλύτερα στρατιές νέων γιατρών στα θέματα της πρόληψης».

«Ρεαλιστικές και αναγκαίες ρυθμίσεις»

Οι βουλευτές της συμπολίτευσης επισήμαναν ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων από τη σύστασή του, με 7% περισσότερους γιατρούς, 11% περισσότερους νοσηλευτές, 10% περισσότερο λοιπό προσωπικό. Αναμορφώθηκε το σύστημα εφημέρευσης, θεσπίστηκε η ηλεκτρονική ιχνηλάτηση ασθενών και ενισχύθηκαν τα ΤΕΠ. Είπαν επίσης ότι με την ενιαία λίστα χειρουργείων και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, περιορίστηκαν οι καθυστερήσεις, ενώ προχωρά και το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με νέα νοσοκομεία, νέες πτέρυγες, νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και νέο στόλο ασθενοφόρων.

«Οι πολίτες βλέπουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους. Λιγότερες αναμονές στα επείγοντα, καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη ταχύτητα εξυπηρέτησης», είπαν οι βουλευτές της ΝΔ και τόνισαν ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας είναι ρεαλιστικές και αναγκαίες, είναι ρυθμίσεις κοινής λογικής που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως οι ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη στήριξη και καλύτερη διαχείριση του προσωπικού, των γιατρών που υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας, μέσα και από την παροχή κινήτρων παραμονής τους στο σύστημα.

«Εχουν πολλά ακόμη να γίνουν αλλά πρέπει να αναγνωριστούν και τα άλματα που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, στην υγεία και την πρόληψη», είπαν οι βουλευτές της ΝΔ και τόνισαν ότι όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα, από την αντιπολίτευση, για την κατάσταση του ΕΣΥ, «απέχουν πολύ από την πραγματικότητα».