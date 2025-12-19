Επιτροπή Θεσμών Βουλής

Την πεποίθησή του ότι η λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή «θα συμβάλει στον υγιή ανταγωνισμό, τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, τη σωστή λειτουργία της αγοράς, την προστασία και ενίσχυση του καταναλωτή και του καταναλωτικού κινήματος» εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την ακρόαση της προτεινομένης, κ. Δέσποινας Τσαγγάρη, για διορισμό στη θέση της διοικήτριας της Αρχής.

Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας εξέφρασε - κατά πλειοψηφία - τη σύμφωνη γνώμη της στον διορισμό (υπέρ: ΝΔ, κατά: ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΝεΑρ, Ελληνική Λύση, ΚΟ Νίκη, «παρών»: ΣΥΡΙΖΑ. Απουσίαζε η Πλεύση Ελευθερίας).

«Είμαι βέβαιος ότι η κ. Τσαγγάρη είναι το καταλληλότερο πρόσωπο να αναλάβει αυτή την πολύ σπουδαία αποστολή», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος σημειώνοντας ότι, προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά.



Το ότι «έχει εργαστεί και μάλιστα σε κορυφαίες θέσεις και σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, της δίνει τη δυνατότητα να έχει πλήρη γνώση της λειτουργίας της αγοράς, και επειδή πρόκειται για άνθρωπο με αξίες, πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα σπουδαίο προσόν για να μπορέσει να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβλήματα και δυσλειτουργίες», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Εξάλλου, απαντώντας σε κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δημιουργήσαμε αυτή την Αρχή «για να πετάξουμε σε άλλους την ευθύνη της ακρίβειας» ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι «το πρόβλημα του κόστους ζωής, είναι θέμα διαθέσιμου εισοδήματος. Το διαθέσιμο εισόδημα αφορά το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής.

Κάποιοι άσχετοι ή ιδιοτελείς πετάνε το μπαλάκι και ταυτίζουν το υπουργείο Ανάπτυξης με το θέμα του κόστους ζωής. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Το πρόβλημα του διαθέσιμου εισοδήματος είναι συνολικό θέμα, του ποιά είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Και πολιτική της κυβέρνησης μας είναι, συστηματικά, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με 1.002 τρόπους».

Από την πλευρά της, η κ. Τσάγγαρη είπε ότι η εμπειρία που απέκτησε επί τρεις δεκαετίες σε πολύ σημαντικές θέσεις τον ιδιωτικό τομέα «μου επέτρεψε να αποκτήσω βαθιά γνώση της λειτουργίας της αγοράς» και των μηχανισμών ανταγωνισμού, αλλά και «να γνωρίζω [. . .] τα σημεία στα οποία απαιτείται ισχυρή, δίκαιη και αποτελεσματική εποπτεία».

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε πως η ακρίβεια είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, και εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, που δυστυχώς δεν μπορούμε να τους πιάσουμε όλους, αλλά μπορούμε να επηρεάσουμε ορισμένους.

«Μπορεί να πει κάποιος, "γιατί ανεβαίνει το κρέας" όταν δεν υπάρχει προσφορά; Όταν δεν έχουμε κρέατα, σε όλη την Ευρώπη, και βοοειδή; Δείξτε μου το δρόμο και θα τον ακολουθήσω. Δεν είναι όλα τα πράγματα εύκολα και μαγικά. Να μου πείτε "να κάνουμε ένα πλάνο σε όλη την Ευρώπη" για τα βοοειδή; Μαζί σας. Αλλά μπορούμε να τα αλλάξουμε μέσα από μία Αρχή; Δυσκολεύομαι να σας πω ότι "ναι". Μπορούμε όμως να κάνουμε άλλα πράγματα.

Και γι' αυτό θα είμαι εδώ. Και γι' αυτό θα θέλω να παλέψω μαζί σας», ανέφερε η κ. Τσαγγάρη απευθυνόμενη στους βουλευτές. Σε παρατήρηση για τη σχέση της με τα «μεγάλα συμφέροντα» απάντησε ότι «κάποια στιγμή τα έχω υπηρετήσει» ωστόσο «ο νόμος είναι νόμος, και ισχύει για όλους».

Όσο για το αν «θα τα βάλουμε με τα καρτέλ», η κ. Τσαγγάρη είπε ότι αυτή η Αρχή, «δεν είναι για "να τα βάζει" και να φέρνει συγκρούσεις. [. . .] Το συγκρουσιακό περιβάλλον, δεν νομίζω ότι πάντα φέρνει αποτελέσματα. Αυτό που φέρνει αποτελέσματα είναι η προσήλωση στο αποτέλεσμα, στην προστασία του καταναλωτή και το δημόσιο συμφέρον, καθώς και η αγορά, η οποία έχει κανόνες τους οποίους σέβεται», τόνισε η κ. Τσαγγάρη.