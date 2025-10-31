Boυλή: Διαβιβάστηκε η νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη - Ποιους αφορά

Ουπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη, όπως ανακοίνωσε στην ολομέλεια ο προεδρεύων Γιάννης Μπούρας.

Η δικογραφία αφορά:

τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,

τον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο,

τον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη,

τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση,

τον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη,

τον πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,

τον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη,

τον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο,

τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή,

τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη,

τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο,

τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και

τους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.