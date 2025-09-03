Bloomberg: Φοροελαφρύνσεις με το βλέμμα στη μεσαία τάξη - Πιθανές νέες παροχές τον Απρίλιο

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα ανακοινώσει νέα μέτρα ανακούφισης για τη μεσαία τάξη της χώρας μετά από μια δημοσιονομική ανάκαμψη «που ήταν σχεδόν αδιανόητη κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους της Ευρώπης», σημειώνει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι οι μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη, η στήριξη των οικογενειών και οι υψηλότερες δαπάνες για τους συνταξιούχους, καθώς και για τους υπαλλήλους των δυνάμεων ασφαλείας, όπως η αστυνομία.

Το σχεδιαζόμενο πακέτο μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 δισ.ευρώ και εφόσον ο προϋπολογισμός της Ελλάδας συνεχίσει να υπεραποδίδει, η κυβέρνηση μπορεί επίσης να εξετάσει περισσότερα μέτρα ανακούφισης τον Απρίλιο, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Η καταστολή της φοροδιαφυγής, η οποία οδήγησε σε μια μαζική αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης από την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, έδωσε στον Μητσοτάκη δημοσιονομικό περιθώριο που θα έκανε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ζηλέψουν, σημειώνει το Bloomberg.

Η αντίθεση με τα κράτη από τη Γαλλία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αντιμετωπίζουν τον έλεγχο της αγοράς καθώς αγωνίζονται να τιθασεύσουν τα αχαλίνωτα ελλείμματα, είναι εντυπωσιακή.

Η μη συμμόρφωση ήταν προηγουμένως το διαρκές πρόβλημα που υπονόμευε τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας, με την «παραοικονομία» εκεί να αντιστοιχεί στο 27% του ΑΕΠ όταν ξεκίνησε η κρίση το 2009, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποδίδουν καρπούς και αξίζουν αναγνώρισης», δήλωσε ο Γιούνγκ Σικ Κανγκ, επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα στο ΔΝΤ. «Τα αποτελέσματα είναι αρκετά αξιοσημείωτα», πρόσθεσε.

Μια πολύπλευρη προσέγγιση, η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης των πληρωμών και των αποδείξεων, η απλοποίηση των κυβερνητικών διαδικασιών και η εφαρμογή τακτικών «ώθησης» για τη σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης, έχει αλλάξει την κατάσταση. Η μετατόπιση ήταν τόσο σημαντική που την καθιστά μελέτη περίπτωσης για άλλες χώρες, σύμφωνα με τον Κανγκ.