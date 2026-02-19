Βίντεο από την επίσκεψή του στην Ινδία ανάρτησε ο Κυρ. Μητσοτάκης (vid)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο με παραλειπόμενα από τις 48 ώρες της επίσκεψής του στην Ινδία την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Το βίντεο ξεκινά με συμβουλές στυλ και συνεχίζει με πλάνα «πίσω από τις κάμερες» από συνέντευξη που παραχώρησε. Στη συνέχεια, καταγράφεται η συμμετοχή του στη διάσκεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Summit) που διοργάνωσε η Ινδία, με τη συμμετοχή διεθνών ηγετών, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και κορυφαίων στελεχών του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον ομόλογό του της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε το βίντεο