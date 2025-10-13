«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανάρτησε ο Κυρ. Μητσοτάκης από τη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα βίντεο διάρκειας 55 δευτερολέπτων από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, συνοδεύοντάς το με τη λέξη «Ειρήνη».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε φτάσει στο Κάιρο στις 2 το μεσημέρι, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομη κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.