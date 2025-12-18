Συγχαρητήρια Βέμπερ για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: Ο Κυρ. Μητσοτάκης είναι το πρόσωπο του ελληνικού success story

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, ενώ έπλεξε και το εγκώμο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup στην ΕΕ και φανταστείτε ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ένας πετυχημένος υπουργός κι όλοι οι υπουργοί συνάδελφοί του τον εμπιστεύονται», τόνισε ο Βέμπερ, ενώ πρόσθεσε πως ο κ. Μητσοτάκης είναι «το πρόσωπο του success story της Ελλάδας».

Αναλυτικά η δήλωση Βέμπερ:

«Συγχαρητήρια! Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup στην ΕΕ και φανταστείτε ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, ένας πετυχημένος υπουργός κι όλοι οι υπουργοί συνάδελφοί του τον εμπιστεύονται.

Μια πρώην χώρα με κρίση χρέους πλέον προεδρεύει στο Eurogroup και αυτό είναι σπουδαία υπόθεση και για μας το κόμμα μας, το ΕΛΚ, επειδή δείξαμε πως οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις δημιουργούν μια στέρεη οικονομία, όπως είδαμε στην Ελλάδα.

Και βέβαια συνδέεται και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας που είναι το πρόσωπο του success story της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε ολους σας λοιπόν και Κυριάκο σου εύχομαι καλή επιτυχία στη διοίκηση του Eurogroup».