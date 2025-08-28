Β. Σπανάκης: Νέα εφαρμογή για ληξιαρχικές πράξεις και μειωμένα παράβολα για ζώα και κυνηγούς

«Σε λίγες εβδομάδες θα υπάρξει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για τους πολίτες και τους δικηγόρους, για την έκδοση πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης από το Ειδικό Ληξιαρχείο, πέρα από τις πρεσβείες και τα προξενεία, ώστε να εξαλειφθεί η οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να υπάρχει ένας προέλεγχος των δικαιολογητικών» προανήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στο σχέδιο νόμου, είπε ότι η αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των δημόσιων υπαλλήλων αποτελεί μια μεταρρύθμιση πραγματική και θέτει τα θέματα της πειθαρχικής διαδικασίας σε μια σειρά».

Απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί δημιουργίας «τιμωρητικού καθεστώτος», λέγοντας ότι «αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την κουλτούρα της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη». Με το νομοσχέδιο αυτό, αντέτεινε ο υφυπουργός, έχουμε «διεύρυνση και κλιμάκωση των ποινών, αλλά επιτυγχάνεται και η επίσπευση της πειθαρχικής διαδικασίας, κάτι που είναι προς όφελος όλων».

Ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι από το 2021 έως σήμερα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, έχουν εξεταστεί 3.467 πειθαρχικές αποφάσεις εκ των οποίων οι 1.000 ελεγχόμενοι υπάλληλοι έχουν αθωωθεί». Συνεπώς, είπε, «η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας είναι προς όφελος των υπαλλήλων».

Αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, ο κ. Σπανάκης είπε πως «ενισχύουν την πράξη την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο σε πόρους όσο και σε προσωπικό» και αναρωτήθηκε εάν η αντιπολίτευση καταψηφίσει για παράδειγμα τις ρυθμίσεις για την μετακίνηση των μαθητών, τις διατάξεις που αφορούν τις περιφερειακές ενότητες Κεφαλληνίας και Λέσβου, για τον δήμο Κω, του Ηρακλείου, για την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, για το μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά, ή για την δημοτική αστυνομία.

Σχετικά με τις διατάξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου που παρέχει την δυνατότητα να εκδίδεται πρωτογενής ληξιαρχική πράξη πέρα από τις πρεσβείες και τα προξενεία, ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι σε λίγες εβδομάδες θα υπάρξει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για τους πολίτες και τους δικηγόρους, ώστε να μην υπάρχει η ταλαιπωρία από το Ειδικό Ληξιαρχείο και να υπάρχει ένας προέλεγχος των δικαιολογητικών».

Ο υφυπουργός, χαρακτήρισε πολύ σημαντική την διάταξη της τροπολογίας με την οποία παρέχει σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους, τη δυνατότητα αίτησης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης στην ίδια περιοχή, όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή συμβιών, εφόσον δεν έχουν προσληφθεί λόγω τριτεκνίας ή πολυτεκνίας, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση, στην πράξη σέβεται την ελληνική οικογένεια».

Ο κ. Σπανάκης, τέλος, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντική και η διάταξη σχετικά με την επιβολή προστίμων για την λήψη DNA ή την στείρωση σε δεσποζόμενα ζώα, με την οποία η ημερομηνία μετατίθεται για την 1.1.2026.

«Έρχεται και μια σημαντική μείωση των ποσών των παραβόλων, στα 20 ευρώ, για όλους τους κατόχους ζώων συντροφιάς, τους κυνηγούς» είπε, σημειώνοντας ότι «για τα μέλη του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος αλλά και για τις ελληνικές φυλές, έχουμε την πλήρη οικονομική απαλλαγή, δηλαδή δεν χρειάζεται παράβολο». Ο υφυπουργός απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση για «διάλογο ανοικτό» ώστε να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.