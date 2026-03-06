Β. Σπανάκης: Η Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας

Από τον Οκτώβριο θα λειτουργήσουν στους Δήμους «Συμβούλια Νέων» για εφαρμογή τοπικών πολιτικών για τους νέους, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε τοπικής κοινωνίας, ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης στην ημερίδα που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης για τη νεανική παραβατικότητα.

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στον Νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που όπως είπε θα ενθαρρύνει τους συνδυασμούς για τη συμμετοχή νέων στα ψηφοδέλτια, προκειμένου τα θέματα που απασχολούν τους νέους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεματολογία των επόμενων Δημοτικών Συμβουλίων.

Ο κ. Σπανάκης τόνισε την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και είπε χαρακτηριστικά ότι: «η Αυτοδιοίκηση μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας».

Ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στο έργο της κυβέρνησης για τους Δήμους της Κρήτης τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μίλησε για τις χρηματοδοτήσεις του υπουργείου Εσωτερικών που ξεπερνούν τα 338 εκατ. ευρώ για 453 έργα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ποσοστό αύξησης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κατά 63,11% από το 2019 μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι οι Δήμοι της Κρήτης εισέπρατταν 76 εκ. και σήμερα, ενώ οι τακτικές χρηματοδοτήσεις ξεπερνούν τα 124 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ο κ. Σπανάκης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και δημάρχους της Κρήτης και να συζητήσει θέματα του πρώτου και δεύτερου βαθμού της Αυτοδιοίκησης.