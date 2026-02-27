Β. Μακεδονία: Πώς καταπατά και εκμεταλλεύεται τα «παραθυράκια» της Συμφωνίας των Πρεσπών

Τα παράθυρα που άφησε ανοιχτά η Συμφωνία των Πρεσπών για τον σφετερισμό του όρου «Μακεδονία, μακεδονικός» ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι η εμπορική χρήση αλλά και στον τουρισμό, εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση του VMRO-DPMNE, η οποία βεβαίως τείνει να δημιουργήσει προηγούμενο χρησιμοποιώντας διαρκώς τους όρους «Μακεδονία» και «μακεδονικός».

Στις 9 Φεβρουαρίου, στη μεγάλη οινολογική έκθεση Wine Paris στο Παρίσι, οι οινοποιοί της Βόρειας Μακεδονίας παρουσίασαν τα προϊόντα τους στην παγκόσμια οινική κοινότητα με ένα μεγάλο περίπτερο, το οποίο έφερε το έμβλημα «Macedonian Wines». Το περίπτερο δεν επρόκειτο μάλιστα για κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Υδάτων της Βόρειας Μακεδονίας.

Πέραν της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ειδική εκδήλωση προβολής με τίτλο «Nuit du Vin Macédonien» (Νύχτα Μακεδονικού Οίνου), αφιερωμένη στην παρουσίαση των μακεδονικών κρασιών σε επιλεγμένο διεθνές κοινό, με στόχο την «περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας και της αναγνωρισιμότητας του μακεδονικού οίνου σε μία από τις πλέον απαιτητικές αγορές παγκοσμίως».

Αυτός είναι ένας τρόπος για να συνεχίσει η Βόρεια Μακεδονία να δημιουργεί σύγχυση με τη χρήση του όρου «μακεδονικός» σε σχέση με την οινοπαραγωγή της Μακεδονίας, η οποία διαθέτει σημαντικό brand name στη διεθνή αγορά. Η καταχρηστική χρήση του όρου «μακεδονικά κρασιά» από τη Βόρεια Μακεδονία προκαλεί ζήτημα αξιοπιστίας σχετικά με την ταυτότητα των οινοποιείων της Μακεδονίας, αλλά και ενδεχόμενη απώλεια εσόδων.

Δυστυχώς, η Συμφωνία των Πρεσπών άφησε σε εκκρεμότητα το θέμα της εμπορικής χρήσης του όρου «μακεδονικός».

Σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών (άρθρο 1, παρ. 3, περ. θ), τα δύο μέρη δεσμεύονται ότι θα επιδιώξουν και θα επιτύχουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγάζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και τις επωνυμίες. Για τον λόγο αυτό θα δημιουργούνταν μία διεθνής ομάδα ειδικών εντός του 2019, η οποία θα ολοκλήρωνε τις εργασίες της εντός τριών ετών, με τη ρητή επισήμανση ότι τίποτα δεν θα επηρέαζε την «παρούσα εμπορική χρήση» μέχρις ότου «εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία».

Δυστυχώς, η επιτροπή αυτή δεν συγκροτήθηκε ποτέ, καθώς η βορειομακεδονική πλευρά δεν είχε κανέναν λόγο να συναινέσει, ενώ και από την ελληνική πλευρά επιδείχθηκε ιδιαίτερη αδράνεια, λόγω και των εσωτερικών πολιτικών συσχετισμών. Έτσι, το θέμα της εμπορικής χρήσης του όρου «μακεδονικός» έχει μείνει μετέωρο και στις διαθέσεις των Σκοπίων.

Όμως μία ακόμη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών παρατηρείται στον ευαίσθητο χώρο του τουρισμού. Η επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού της χώρας χρησιμοποιεί στη διεύθυνσή της το macedoniatourism.com, ενώ στην πρώτη σελίδα προβάλλεται το σύνθημα: «Ανακαλύψτε τη Βόρεια Μακεδονία με την Επίσημη Ιστοσελίδα Τουρισμού της Μακεδονίας».

Δημιουργώντας περαιτέρω σύγχυση ως προς τα ιστορικά δεδομένα, στην ίδια ιστοσελίδα αναφέρεται ότι η «Βόρεια Μακεδονία» έχει ιστορία 2.500 ετών στη συγκεκριμένη περιοχή, όταν μέσω της ίδιας της Συμφωνίας των Πρεσπών (άρθρο 7) η χώρα έχει αποδεχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία της Ελλάδας και της αρχαίας Μακεδονίας.

Δυστυχώς, και η περίοδος αδράνειας που ακολούθησε μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και η απροθυμία άσκησης ουσιαστικής πίεσης ώστε να μη δοθούν περιθώρια εκμετάλλευσης των κενών της Συμφωνίας, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική καταστρατήγησή της και στη σταδιακή καθιέρωση στην πράξη των όρων «Μακεδονία», «μακεδονικός» σε ένα μεγάλο φάσμα της καθημερινής κοινωνικής, πολιτικής, πολιτιστικής και οικονομικής δραστηριότητας.