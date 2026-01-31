Β. Κικίλιας: Τα εθνικά και κυριαρχικά θέματα είναι πρώτη προτεραιότητα

Για τους ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιούνται στην ακτοπλοΐα, τις ενέργειες που γίνονται για την ανανέωση των ακτοπλοϊκών πλοίων, για τον εκσυγχρονισμό του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος μέσω του προγράμματος "ΑΙΓΙΣ 2", αλλά και για τα εθνικά θέματα με αφορμή τη σημερινή επέτειο των Ιμίων μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ Mega Channel και στους δημοσιογράφους, Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποιήσαμε το 2025 πάνω από 1000 έκτακτους ελέγχους, ενώ οι προγραμματισμένοι ήταν 20-30. Γιατί θέλαμε να καταλάβουν όλοι οι επαγγελματίες, οι ακτοπλόοι, οι εργαζόμενοι, οι λιμενικοί και οι άνθρωποι που ταξιδεύουν ότι η οργανωμένη πολιτεία και το κράτος "είναι από πάνω" και ότι τα θέματα ασφάλειας είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα». Σημείωσε, δε, ότι «οι πολλαπλοί αυτοί έλεγχοι και το "σφίξιμο του ζωναριού", δηλαδή η τήρηση των κανόνων που πρέπει να υπάρχουν στο πλαίσιο ασφάλειας, εκ του αποτελέσματος λειτούργησαν και εντείνονται μόνιμα. Και προσπαθούμε να βρούμε συνέχεια και άλλους τρόπους, ανάλογα με αυτά που προκύπτουν στην καθημερινότητα στα λιμάνια μας και στις θάλασσές μας, ώστε να αναβαθμίζουμε τα επίπεδα ασφάλειας».

Σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου δήλωσε: «Έχουμε ανακοινώσει ότι στόχος μας είναι η ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου με πόρους από "το Πράσινο Ταμείο", σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 'Αρα, οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν σημαντική βοήθεια και δάνεια, έτσι ώστε κάποια πλοία που είναι παλιότερα, να μπορέσουν να τα ανανεώσουν. Είναι υπαρκτή ανάγκη αυτή για τα νησιά μας. Ήδη μεγάλες εταιρείες, από το 2026-2027, φέρνουν καινούργια μεγάλα πλοία. Θα βοηθήσουμε όμως και τα πορθμεία και τις πιο μικρές εταιρείες, τους ανθρώπους της θάλασσας που κινούν την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές και που δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε προστιθέμενη αξία στον τουρισμό από τα νησιά μας. Όλους αυτούς θα τους στηρίξουμε. Είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας».

Για το πρόγραμμα "ΑΙΓΙΣ 2", με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, ο κ.Κικίλιας ανέφερε: «Παρέλαβα ένα απαρχαιωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων. Είναι αυτός ο θάλαμος που είχε το τότε υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ένας θάλαμος επιχειρήσεων πολλές δεκαετίες πίσω, που έχει μείνει σε αυτά τα επίπεδα.

'Οπως κάναμε και στην Πολιτική Προστασία με το "ΑΙΓΙΣ 1", προχωράμε σε προμήθειες υπέρ των εργαζομένων, των λιμενικών, των ακτοπλόων, των ναυτικών, των ανθρώπων οι οποίοι ταξιδεύουν στη θάλασσα. Θα δημιουργήσουμε ένα υπερσύγχρονο κέντρο με τεχνητή νοημοσύνη, με δυνατότητα διαλειτουργικότητας, με drone, με δορυφορικές λήψεις, με σένσορες, με κάμερες και με ελεύθερες πηγές. Αυτό θα έρθει να "ακουμπήσει" πάνω στις προμήθειες πλοίων ανοιχτής θαλάσσης, άνω των 80 μέτρων, που θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη, στο Λιβυκό πέλαγος, αλλά και στο Αιγαίο.

Επίσης, με μη επανδρωμένα υποβρύχια και σκάφη επιφανείας όπως και τα drone, με τις προσλήψεις καταρχάς 500 λιμενικών και όλες τις παρεμβάσεις που κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες. Ποιες είναι αυτές; Βλέπετε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση προχωρά σε θαλάσσια πάρκα, που πρέπει να αστυνομευτούν, όπως και η ΑΟΖ, όπως και αστυνόμευση για το μεταναστατευτικό-προσφυγικό, την παράνομη αλιεία, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ».

Σε ερώτηση για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, απάντησε: «Καταφέραμε πέρυσι μετά από 7 χρόνια συνεχόμενων αυξήσεων- συνολικά 38%- στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για πρώτη φορά να συγκρατήσουμε τις τιμές και μάλιστα, ενώ είχαν ανακοινωθεί 15% περαιτέρω αυξήσεις. Και όχι μόνο συγκρατήσαμε τις τιμές, αλλά με βάση τον υγιή ανταγωνισμό μπορέσαμε να έχουμε εκπτώσεις μεσοσταθμικά μέχρι 32%. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και για φέτος το καλοκαίρι και προφανώς ετοιμαζόμαστε».

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο των Ιμίων δήλωσε: «Τα εθνικά και τα κυριαρχικά μας θέματα είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες των Ελλήνων. Δεν ζούμε σε μια εύκολη γειτονιά, έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε εντάσεις και προβλήματα. Δυστυχώς, υπάρχει αποσταθεροποίηση σε όλον τον πλανήτη και έχουμε πολλαπλά προβλήματα, με εμφύλιες συρράξεις, πόλεμο στην Ευρώπη μετά από 80 χρόνια, πολέμους στη Μ. Ανατολή και ένα δύσκολο γείτονα. Οφείλουμε, λοιπόν, να εξοπλιζόμαστε, όπως έκανε και κάνει η Κυβέρνησή μας, προκειμένου να μπορούμε να προστατεύομαστε και να έχουμε τη χώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ισχυρή».

Για το "κυοφορούμενο" κόμμα της Μ. Καρυστιανού και τις πρόσφατες δηλώσεις της για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη με τον Τ. Ερντογάν, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Εξωτερική πολιτική χωρίς συνεχή διάλογο, χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς να κάθεσαι στο τραπέζι ακόμα και με αυτούς που θεωρείς εν δυνάμει αντιπάλους σου, δεν μπορεί να υπάρξει. Είμαι υπέρμαχος του ότι πρέπει να συζητάμε διαρκώς και να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, την εξωτερική μας πολιτική, τις θέσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και να είμαστε μόνιμα εκεί για να διεκδικούμε. Και, βεβαίως, δεν κάνουμε πίσω. Εάν δεν συζητήσεις στη σύγχρονη γεωστρατηγική σκακιέρα, κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση σου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα συζητήσει ή θα συμφωνήσει κάτι το οποίο αν εσύ απέχεις, αν δεν διεκδικείς, αν δεν προσπαθείς να κερδίσεις τα μέγιστα για τη χώρα σου, ενδεχομένως αργότερα θα σε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση».

Για τα δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν την κα Καρυστιανού, απάντησε: Υπάρχει μια αποτύπωση της στιγμής, μια κούραση και μια κόπωση στην ελληνική κοινωνία και υπάρχουν διαμαρτυρίες. Αλλά η κυβέρνησή μας έχει μια πολύ σοβαρή, μετρημένη πολιτική στις διάφορες κρίσεις τις όποιες αντιμετωπίσαμε. Από τη διαχείριση της πανδημίας, μέχρι τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, με την ενεργειακή κρίση κλπ. Δεν έχω μιλήσει ούτε για τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε για το οποιοδήποτε άλλο κόμμα που κυοφορείται, για τον εξής πάρα πολύ απλό λόγο.

Από τον δικό μας καλό ή κακό εαυτό, από τη συνέπειά μας σε αυτά τα οποία λέμε και πώς υπηρετούμε τους συμπολίτες μας, από την εμπέδωση ότι όντως υπάρχει κράτος δικαίου και σε καθετί το οποίο είναι "στραβό" ή σε μια τραγωδία, σε ένα ατύχημα, οτιδήποτε, υπάρχει δικαιοσύνη, από την ευημερία της μεσαίας τάξης, από το αν οι συμπολίτες μας αισθάνονται ασφάλεια στα σπίτια τους και στις γειτονιές τους, από το αν υπερασπιζόμαστε επαρκώς τη χώρα, από αυτά αισθάνομαι ότι θα κριθεί η πολιτική μας στις επόμενες κάλπες».