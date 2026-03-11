Β. Κικίλιας για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων: Πρωταρχική μας προτεραιότητα πάντα η προστασία των πολιτών

Στο ζήτημα της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συγχαίροντας, επίσης, το Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών κάνναβης.

Ειιδκότερα, ο υπουργός επικαλέστηκε σχετική τοποθέτηση του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύση Θεοδωράτου, ο οποίος τόνισε ότι «στόχος μας είναι να μην υπάρξει μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των πλοίων της ακτοπλοΐας στον τελικό καταναλωτή».

Όπως σημείωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, «πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι πάντα η προστασία των πολιτών και η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας».

Όπως είπε ο Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) στόχος μας είναι να μην υπάρξει μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των πλοίων της ακτοπλοΐας στον τελικό καταναλωτή.



Πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι πάντα η προστασία των πολιτών… pic.twitter.com/GdjAQaVoB3 — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 11, 2026

Σημειώνεται ότι ο κ. Θεοδωράτος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Ναυτιλίας και τον υπουργό Βασίλη Κικίλια, καταθέτοντας προτάσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων λειτουργικών δαπανών του κλάδου.

Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι να βρεθούν λύσεις που θα περιορίσουν το κόστος λειτουργίας των ακτοπλοϊκών πλοίων, ώστε να αποφευχθεί η μετακύλισή του στους επιβάτες.

B. Κικίλιας: Μπράβο στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών κάνναβης

Στο μεταξύ, ο Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έδωσε τα συγχαρητήριά του στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία των αρχών στη δίωξη ναρκωτικών.

Όπως ανέφερε, στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 219 κιλά ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk, τα οποία είχαν εισαχθεί από την Ισπανία.

Η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών ουσιών ξεπερνά τις 750.000 ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τρία άτομα.

«Μπράβο στο Λιμενικό Σώμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, συγχαίροντας τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.