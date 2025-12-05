Β. Κικίλιας: Έκτακτη προσέγγιση του Blue Star στη Σίφνο για διακομιδή παιδιού - Δουλειά μας να σκύβουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας

«Δουλειά μας είναι να σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σχετικά με περιστατικό διακομιδής παιδιού από νησί των Κυκλάδων με πλοίο της γραμμής, λόγω της κακοκαιρίας και της αδυναμίας απογείωσης εναέριων μέσων.

Μιλώντας στο mega, ο Βασίλης Κικίλιας περιέγραψε πώς λειτουργεί στην πράξη ο μηχανισμός σε κρίσιμες στιγμές της καθημερινότητας. Όπως δήλωσε: «Επικοινώνησε μαζί μου, νωρίς το πρωί, ένας καπετάνιος από το "Blue Star". Η διαδρομή ήταν από την Κρήτη, Μήλο και Πειραιά και επειδή δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Super Puma λόγω του καιρού, πήγε το πλοίο στη Σίφνο για να πάρει ένα παιδάκι, που η αγροτική ιατρός είπε ότι πιθανώς να κινδυνεύει από σκωληκοειδίτιδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες, οι νησιώτες μας. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητας και στα μικρά και στα μεγάλα».

Σε ερώτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός τόνισε: «Ο κόσμος ασχολείται με προβλήματα της καθημερινότητας και όχι αν ο κύριος Τσίπρας έβγαλε βιβλίο. Παρ' όλα αυτά θα απαντήσω, χωρίς υπεκφυγές, ότι δεν κρινόμαστε από αυτό. Αν κάποιοι στην κυβέρνηση ασχολούνται παραπάνω με αυτό, είναι λάθος. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, για τις πολιτικές μας, για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στο 2027 και θα έχουμε στηρίξει την επόμενη γενιά, θα έχουμε δημιουργήσει καλύτερες και νέες θέσεις εργασίας, για το περί δικαίου αίσθημα και τις μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από αυτό θα κριθεί. Όχι αν απέναντί του θα είναι ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας ή ο οποιοσδήποτε άλλος».

Αναφερόμενος, ακολούθως, στις κινητοποιήσεις των αγροτών και στη συνολική εικόνα της πρωτογενούς παραγωγής, υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της για την οικονομία της χώρας και τόνισε: «Θέλω να παρακαλέσω θερμά: Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, επαγγελματίες, άνθρωποι της βιοπάλης και άλλες κοινωνικές ομάδες, που πρέπει να μετακινούνται στους δρόμους. Μπορώ να δεχτώ την οποιαδήποτε διαμαρτυρία στην άκρη του δρόμου, δεξιά και αριστερά, όπως έχει ξαναγίνει και με τους αγρότες και με άλλες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες. Εκεί οι άνθρωποι, ναι, να διαμαρτύρονται. Ούτε στις εθνικές οδούς, ούτε στα λιμάνια».

Στο ίδιο πλαίσιο, μιλώντας για τη νέα γενιά των αγροτών και για τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται από τις αποφάσεις και τον τρόπο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής, υπογράμμισε:

«Θεωρώ ότι δεν βλέπουμε τους ίδιους αγρότες των δεκαετιών του ‘80 και του ‘90. Εδώ μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε για μια άλλη γενιά. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επενδύσουν στη γη τους. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο συζητάμε και εδώ, ποιοι θα αποφασίσουν να φύγουν από το κλεινόν άστυ, που είναι μια πολύ δύσκολη ζωή και να ξαναγυρίσουν στα κτήματά τους, στις περιουσίες τους, και ενδεχομένως να κάνουν μια επιχειρηματική προσπάθεια. Το έχει πάρει λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δε γίνεται να παίρνουμε από δεξιά και αριστερά, γύρω - γύρω από την Τουρκία, το Μαρόκο, την Τυνησία, τα λεμόνια, τα πορτοκάλια και εδώ να μιλάμε για επιδοτήσεις, να μην μπορεί κανείς να σπείρει, προκειμένου να έχει το εισόδημα που του αναλογεί. Πρέπει να ξαναδούμε την εθνική παραγωγή, τους κτηνοτρόφους μας, τους αγρότες μας, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν χαμηλότερες τιμές σε προϊόντα σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι, ποιοι έχουν χρέη, πώς πρέπει να τα πληρώσουν και να στηριχθούν».

Συνεχίζοντας, στάθηκε και στις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, τονίζοντας: «Έχουμε και δύο επιβαρυμένες περιοχές: Τη Μακεδονία με την ευλογιά των προβάτων και τη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές πρόπερσι, που οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιήσουν τα χωράφια τους και έχουν χάσει και το ζωικό τους κεφάλαιο. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και να συζητηθούν. Αντιλαμβάνομαι και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Θέλει ένα όραμα, μια νέα πολιτική και στήριξη για αυτούς τους νέους ανθρώπους».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στην ανάγκη να συνεχιστεί ομαλά η οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών, σημειώνοντας: «Αυτές τις γιορτινές μέρες πρέπει να κινηθεί το εμπόριο και η οικονομία, δεν πρέπει να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Αντιθέτως, όμως, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώς στηρίζουμε αυτό το κομμάτι της οικονομίας, την πρωτογενή παραγωγή. Υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο περιθώριο κινήσεων για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους».