Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ στις δηλώσεις Μίτσκοσκι: Η συνταγματική ονομασία σας είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Σαφές μήνυμα προς τη Βόρεια Μακεδονία έστειλε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, υπενθυμίζοντας ότι η συνταγματική της ονομασία είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως αυτή προβλέπεται ρητά στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών.



Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς προήλθε έπειτα από δηλώσεις του Χρίστιαν Μίτσκοσκι σχετικά με τροποποιήσεις του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας, τονίζοντας ότι όταν η χώρα του γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «μακεδονική» θα είναι η επίσημη γλώσσα.





Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ, τονίζεται ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και δεσμεύει απολύτως και τις δύο πλευρές, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Η ελληνική πλευρά καθιστά σαφές ότι οποιαδήποτε απόπειρα παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Διεθνούς Δικαίου, με τη συμμόρφωση προς αυτήν να συνιστά βασική προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη λαών και κρατών. Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, στις διεθνείς συνθήκες δεν υφίστανται de facto καταστάσεις, καθώς η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Το υπουργείο Εξωτερικών συνδέει άμεσα την πρόοδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος, με τον πλήρη σεβασμό και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Καταληκτικά, υπογραμμίζεται ότι ο σεβασμός της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο.

Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.

Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.