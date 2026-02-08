Ατύχημα και χειρουργείο στο ΚΑΤ για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Ατύχημα και χειρουργείο στο ΚΑΤ για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

08/02/2026 • 20:08
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/02/2026 • 20:08
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, είχε το Σάββατο ατύχημα στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ίδια οδηγήθηκε την Κυριακή στο ΚΑΤ όπου και  χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον κ.  Μητσοτάκη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΜΑΡΕΒΑ ΓΚΡΑΜΠΟΦΣΚΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Διαβάστε Περισσότερα