Ατύχημα και χειρουργείο στο ΚΑΤ για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, είχε το Σάββατο ατύχημα στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ίδια οδηγήθηκε την Κυριακή στο ΚΑΤ όπου και χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

Είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον κ. Μητσοτάκη.