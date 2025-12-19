Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας θα «περάσει» από τη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για τη «Μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή».

Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής 'Αμυνας της Βουλής, το νομοσχέδιο ψήφισε επί της αρχής η Νέα Δημοκρατία και καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάλεσαν την κυβέρνηση να το αποσύρει διότι αντί να θεραπεύσει, θα προσθέσει προβλήματα.

«Ή προσαρμοζόμαστε στις τωρινές συνθήκες, εξασφαλίζοντας τα μέσα και τις οργανωτικές δομές που χρειάζονται, για την προστασία των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων ή αναλαμβάνουμε το τεράστιο ρίσκο να βρεθούμε σε εξαιρετικά δυσχερή θέση», είπε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης και υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του 2030 δεν μπορεί να είναι ίδιες με αυτές του 1990, του 2000, του 2010 ή ακόμη και του 2020, «ούτε και μπορούμε να κοιτάμε πίσω προς την κατεύθυνση του Νικολάου Πλαστήρα, αλλά μπροστά στην κατεύθυνση των μελλοντικών αλλαγών».

«Τα διδάγματα που ανακύπτουν από τα πεδία των μαχών δείχνουν ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα κληθούν, αν απαιτηθεί, να επιχειρήσουν υπό συνθήκες υψηλής τεχνολογικής έντασης, πλήρους ψηφιοποίησης, πυκνής και διάσπαρτης παρατήρησης, αυξημένης δύναμης πυρός, σε μεγάλες αποστάσεις, και με μικρό χρόνο αντίδρασης.

Η πολυπλοκότητα των οπλικών μας συστημάτων και συνεπώς συνολικά όλου του αμυντικού μας συστήματος αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς», είπε ο κ. Δαβάκης για να υπογραμμίσει εν τέλει ότι «το υπάρχον μοντέλο ιεραρχικής οργάνωσης, θητείας και εφεδρείας δεν είναι βιώσιμο. Έχει εξαντλήσει την επιχειρησιακή του χρησιμότητα».

«Οι ομαδικές προαγωγές και η κατάργηση της 25ετίας, έχουν οδηγήσει σε βαθμολογικό πληθωρισμό. Οι οπλίτες θητείας περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε μη παραγωγικές εργασίες, και για τους ίδιους και για τις ΕΔ. Οι περισσότεροι έφεδροί μας έχουν μικρή επαφή με το στρατό, μετά την απόλυσή τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εφεδρεία. Το μοντέλο αυτό και η ιεραρχική πυραμίδα που το συνοδεύει, πρέπει να επανέλθουν σε μια φυσιολογική και λειτουργική κατανομή», είπε επίσης ο κ. Δαβάκης και τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται ένα σύγχρονο σώμα, καλά αμειβομένων υπαξιωματικών και όχι ένα προθάλαμο για το σώμα των αξιωματικών, που θα είναι εξειδικευμένοι και αφοσιωμένοι στο έργου του χειρισμού, της συντήρησης και της τροποποίησης πολύπλοκων οπλικών συστημάτων.

Η μετάβαση, από την υπάρχουσα κατάσταση στην επόμενη, θα γίνει ομαλά αφού με το νομοσχέδιο όσοι είναι ήδη αξιωματικοί διατηρούν ρητά το δικαίωμα της προαγωγής, με την προϋπόθεση να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, είπε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας και επισήμανε ότι στο νομοσχέδιο έχει προβλεφθεί μεταβατική 20ετής περίοδος, εφαρμογής της βαθμολογικής κλίμακας του νέου νομοσχεδίου.

Είπε ακόμα ότι το νέο μοντέλο επιφέρει και μισθολογικές αυξήσεις και ότι θα υπάρξουν ισχυρές και αναβαθμισμένες σχολές. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε 12% των νέων που σπουδάζουν στις σχολές υπαξιωματικών να δώσουν εξετάσεις, μετά το δεύτερο έτος, και να πάνε στις παραγωγικές σχολές.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής ενημέρωσε, για τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της νομοθετικής πρωτοβουλίας, και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης. «Για όλους όσους ξεκινάνε από μια Σχολή, δεν είναι δυνατόν όλοι να γίνονται υποστράτηγοι, αντιστράτηγοι. Πρέπει η αξιολόγηση να έχει κάποια συγκριτικά χαρακτηριστικά, που δεν ήταν προσδιορισμένα σαφώς. Γιατί αυτό έδινε τη δυνατότητα, χωρίς πραγματικά αντικειμενικά κριτήρια υπηρεσιακά, να κρίνονται με εντελώς διαφορετικό στάτους, από αυτό που θέλει η Υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατό όμως να φτάσουν να όλοι να γίνονται αντιστράτηγοι ή υποστράτηγοι οι ταξίαρχοι», είπε. Επιχειρησιακό πρόβλημα χαρακτήρισε και το φαινόμενο «σε ένα Τάγμα να υπάρχουν πέντε Ταγματάρχες», «σε ένα λόχο πέντε λοχαγοί» και «σε ένα οπλικό σύστημα που χρειάζεται έναν αξιωματικό και πέντε υπαξιωματικούς, να υποστηρίζεται από πέντε αξιωματικούς που ουσιαστικά...δεν ξέρει ποιος διατάσσει ποιον».

«Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι οι υπαξιωματικοί ραχοκοκαλιά, αλλά η ραχοκοκαλιά στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι η πυραμίδα και η ραχοκοκαλιά της πυραμίδας είναι η βάση της και η αντεστραμμένη πυραμίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και τόνισε ότι οι αξιωματικοί πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ. «Αυτή είναι βασική αρχή και γι΄αυτό στους δοκίμους έφεδρους αξιωματικούς πλέον τίθεται προϋπόθεση να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ», σημείωσε.