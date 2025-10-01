Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25»: Οι σειρήνες θα ηχήσουν δοκιμαστικά σε όλη τη χώρα

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού.

Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3') λεπτών.

Αναλυτικά οι σειρήνες θα ηχήσουν ως εξής: