Αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης παρουσία του Ν. Δένδια

Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, πραγματοποίησε ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ενώ η πλατεία Δημαρχείου μετονομάστηκε σε πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Στην εκδήλωση που ακολούθησε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης», ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος τίμησε τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και τον γλύπτη Γιάννη Μπάρδη, που φιλοτέχνησε τον ανδριάντα.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας εκ μέρους του πρωθυπουργού, εκ μέρους του προέδρου της Βουλής η Σοφία Βούλτεψη, εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο Παύλος Χρηστίδης, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο πρέσβης της Ελβετίας Έστερμαν Στέφαν, βουλευτές, δήμαρχοι και πλήθος κόσμου. Τα αποκαλυπτήρια συνόδευσε η Φιλαρμονική του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ άγημα απέδωσε τιμές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο οικοδεσπότης δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, στην ομιλία του έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για τον προσφυγικό δήμο. «Τα γεγονότα είναι πιο ωραία από τα όνειρα, όταν τα όνειρα γίνονται γεγονότα. Και σήμερα ζούμε ένα ιστορικό γεγονός», είπε μεταξύ άλλων και αναφέρθηκε στη σημασία του έργου του Καποδίστρια και στον συμβολισμό της τιμής που του έγινε.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων πως «Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η βελτίωση μιας πλατείας αισθητικά. Είναι η δημιουργία προτύπων στη νέα γενιά» και στον δικό του χαιρετισμό ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε: «Είναι μια πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και συλλογικής αυτογνωσίας, καθώς ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε από τις σπουδαιότερες μορφές του νεότερου ελληνισμού».

Ακολούθησε προβολή ενός αφιερώματος για το έργο και την ζωή του Γιάννη Σμαραγδή και αμέσως μετά η βράβευσή του για τη συνολική προσφορά του και η ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Ελληνικού-Αργυρούπολης. «Αυτή η πράξη του δημάρχου είναι μια πράξη τιμής, όχι μόνο απέναντι στον Καποδίστρια αλλά απέναντι στην Ελλάδα που θέλουμε να έχουμε», τόνισε ο διακεκριμένος σκηνοθέτης. Επίτιμος δημότης ανακηρύχθηκε και ο γλύπτης Γιάννης Μπάρδης.

Τιμήθηκε ακόμη η τελευταία απόγονος του Κυβερνήτη, Ναταλία Καποδίστρια, ενώ τιμητική διάκριση παρέλαβαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομογένειας και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Βασίλης Ματαράγκας, ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων & Ιθακησίων «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» Κώστας Βαγγελάτος και ο εκπρόσωπος της Ιονίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας Αμερικής κ. Πατερουλάκης, που συνέβαλαν τα μέγιστα με την δωρεά του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια.

Την εκδήλωση άνοιξε η χορωδία του Συλλόγου Κερκυραίων Ηλιούπολης και Όμορων Δήμων «ΦΑΙΑΚΕΣ». Εκτέθηκε συλλογή με τα πρώτα νομίσματα του Ελληνικού Κράτους, από τον συλλέκτη Γιώργο Αβεζόγλου. Τέλος έγινε προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια.