Υπό διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με τα πρωτοκλασάτα στελέχη να «αλληλοσφάζονται» μέσω καναλιών, ραδιοφώνων και αναρτήσεων στο διαδίκτυο για το νέο πρόεδρο του κόμματος Στέφανο Κασσελάκη, μετά την αποχώρηση του Στέλιου Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Από τη στιγμή που ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου σε ανοιχτή επιστολή του ανακοίνωσε ότι φεύγει από το κόμμα με σαφείς αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη και εν συνεχεία διαμήνυσε πως δεν παραδίδει την έδρα του, μέσα σε λίγες ώρες κορυφώθηκε εκ νέου ο «εμφύλιος πόλεμος» που σιγόβραζε ανάμεσα στους υποστηρικτές του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και όσους διαφωνούν με την εκλογή του στο κόμμα.

Η όξυνση της αντιπαράθεσης έφτασε σε τέτοιο σημείο που πηγές της Κουμουνδούρου υποστήριξαν ότι η στάση κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μαρτυρά «σχέδιο δημιουργίας νέου κόμματος».

«Όλη αυτή η κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής στάσης των τελευταίων ημερών απέναντι στο κόμμα και τον πρόεδρό του, Στέφανο Κασσελάκη, προφανώς εντάσσεται στο σχέδιο, το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί για τη δημιουργία νέου κόμματος», ανέφεραν χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε βίντεο κατά το οποίο ο Δημήτρης Βίτσας σε συνέντευξή του προτείνει ως όνομα του νέου κόμματος: «Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά», όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν.

Αρ. Μπαλτάς: Οι αντιλήψεις Κασσελάκη δεν του επιτρέπουν να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Δριμεία επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη εξαπέλυσε με άρθρο του στην Αυγή ο πρώην υπουργός και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αριστείδης Μπαλτάς, αποδομώντας πολιτικά την καταλληλότητά του για τη θέση του προέδρου του κόμματος.

Ο κ. Μπαλτάς ουσιαστικά αφήνει αν εννοηθεί ότι η υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είχε προβλήματα βάσει του Καταστατικού, και κάνει λόγο για «γενναιοδωρία και ευγένεια» εκ μέρους των οργάνων που τον άφησαν να θέσει υποψηφιότητα, που όπως λέει «που μπορεί να επιτρέψει ακόμη και την αυτοκτονία» (σ.σ. πολιτική) ενώ διαφωνεί με τις διαγραφές και τις αποπομπές στελεχών καθώς και με την απειλή ότι νέα στελέχη θα αναζητηθούν διαδικτυακά.

«Όσο και αν αναμένονται νέα επεισόδια που θα αποσαφηνίσουν καλύτερα τα πράγματα (ήδη έχουμε τη διαταγή διαγραφής του σ. Τζουμάκα), οι προσδοκίες των ψηφοφόρων του –και κατ’ επέκτασιν εκείνες της χώρας και του λαού της– μέλλει να διαψευστούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επίσης, επικρίνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις στον ΣΕΒ περί Κεφαλαίου και επιχειρηματικότητας, τον κατηγορεί ότι ταυτίστηκε με τη θέση της ΝΔ στο ζήτημα της νέας διένεξης Ισραήλ-Παλαιστινίων, αλλά και διαφωνεί και με την πρόθεσή του να μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε απλό αντίγραφο (copy) του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ.

Υπερασπίζεται τον Αλέξη Τσίπρα και επικρίνει, χωρίς να τους ονοματίζει, όσους βρίσκονται στο πλευρό Κασσελάκη: «Ο Πρόεδρος ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες του, και παραιτήθηκε. Αλλά για τους προμάχους της επικοινωνιακής «διεύρυνσης» άνευ όρων και άνευ ορίων, τούτη η παραίτηση λειτούργησε παραδόξως καθαρτικά. Το ότι η πολιτική γραμμή που ηττήθηκε ήταν εκείνη των πρωτοπόρων υποστηρικτών του κ. Κασσελάκη αποσιωπήθηκε με όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα ενόσω η πράξη της παραίτησης εκλήφθηκε ως θυσία του Αμνού που αίρει εκ των υστέρων όλες τις δικές τους αμαρτίες» γράφει χαρακτηριστικά.

Προβαίνει στο συμπέρασμα πως οι αντιλήψεις του κ. Κασσελάκη δεν του επιτρέπουν να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Τα παραπάνω, όπως είχαν αρχίσει να διαφαίνονται κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά έγιναν πολύ σαφή τις εβδομάδες που ακολούθησαν. Οδηγούν σε ένα μόνο συμπέρασμα: οι αντιλήψεις του κ. Κασσελάκη όπως και η όλη πολιτική του συγκρότηση δεν του επιτρέπουν να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αλλά και αντίστροφα: ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να παραμείνει κόμμα της Αριστεράς με πρόεδρο τον κ. Κασσελάκη».

Για την προσωπική ζωή του κ. Κασσελάκη, αναφέρει πως «το να λέγεται ότι ο σύντροφος του κ. Κασσελάκη έχει να προσφέρει στη χώρα ή το να δηλώνει ο πατέρας του ότι θα συζητήσει με τον γιό του τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι απλώς μη αποδεκτά».

Ν. Φίλης: Θα θέσω θέμα ηγεσίας - Εικόνα διάλυσης επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ

Για εικόνα διάλυσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Νίκος Φίλης, εκφράζοντας εκ νέου τη δυσφορία πολλών μελών του κόμματος προς το πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη.

Μιλώντας στον Ant1 το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις τελευταίες αποκαλύψεις για τις θέσεις που διατύπωσε ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθαρίζοντας ότι στο Συνέδριο θα θέσει θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα άσκησε δριμεία επίθεση στις κινήσεις του νέου προέδρου για τις οποίες - όπως είπε χαρακτηριστικά - «ο κόσμος πέφτει από τα σύννεφα με αυτά που ακούει».

Παράλληλα ο πρώην βουλευτής τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει ΠΑΣΟΚ του 2012» και εν συνεχεία ανέφερε: «πιο νωπή λαϊκή εντολή είναι η απόφαση που έδωσε ο λαός με τις δημοτικές εκλογές, όπου εκεί υποχώρησε περαιτέρω το κύρος και η εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, στο 12,7%. Αυτό δεν οφείλεται προσωπικά στον κ. Κασσελάκη, αλλά δεν το ανέκοψε».

Κατά την εκτίμησή του «υπάρχει μια ψυχρή αποδοκιμασία από την κοινωνία».

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στο ρόλο του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «ο πρώην πρόεδρος έφερε στο κόμμα τον Κασσελάκη και ο ίδιος οφείλει να απαντήσει γιατί». Παράλληλα τόνισε πως «κανείς δεν υπονόμευσε τον Τσίπρα, τον αναδείξαμε αρχηγό και τον στηρίξαμε».

Όσον αφορά τις απόψεις που έχει γράψει στον Εθνικό Κήρυκα ο Στέφανος Κασσελάκης, στα οποία, μεταξύ άλλων, ζητούσε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και μειώσεις μισθών, ο κ. Φίλης παραδέχθηκε ότι «ότι συνιστούν ακραία εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού» και ότι «δεν γνωρίζαμε».

Μάλιστα σημείωσε ότι «δεν τολμούσαν να τα πουν στην Ελλάδα οι νεοφιλελεύθεροι. Δεν τα λέει αυτά ο κ. Κασσελάκης το 2015, τα λέει πριν από μερικές ημέρες στο ΣΕΒ» και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μπορεί να εκπροσωπεί ένα αριστερό κόμμα.

Π. Πολάκης κατά Ν. Φίλη: Ή αποδέξου την εκλογή Κασσελάκη ή «άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει»

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Παύλος Πολάκης στον Νίκο Φίλη με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος λίγο νωρίτερα δήλωσε πως στο συνέδριο θα θέσει θέμα ηγεσίας ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πολάκης έγραψε:

«ΝΙΚΟ ΦΙΛΗ !!

Η αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στο Συριζα-ΠΣ που συμμετείχαν 150.000 ανθρωποι και εξέλεξαν πρόεδρο το Στέφανο Κασσελακη

Η «Άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει»

(από τη λειτουργία της Κυριακής του Παραλύτου η ρήση)

Σταματα να δηλητηριάζεις ,λόγω της στενοχωριας και της πολιτικης σου αγκυλωσης ,τον τηλεοπτικό αέρα και το ΣΥΡΙΖΑ με θεωριες συνωμοσιας για «άγνωστους οικονομικους παραγοντες που επέβαλλαν νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ».

Η ΕΦΣΥΝ σε Κασσελάκη: Να μην προσπαθεί να κρύψει αυτά που δεν κρύβονται

«Οκ. Κασσελάκης δεν άλλαξε από το 2015 ούτε έγινε αριστερός τον Σεπτέμβριο του 2023 «αριστερός». Η πολιτική συνέπεια του κ. Κασσελάκη και η ευθύτητα με την οποία διατυπώνει τις θέσεις του τα τελευταία χρόνια δεν αποτελούν αντικειμένο της δικής μου κριτικής. Είναι απολύτως δικαίωμά του να επιμένει σε αυτά που πίστευε από τότε. Αρκεί να μην προσπαθεί να κρύψει αυτά που δεν κρύβονται».

Με τη συγκεκριμένη φράσει απαντά ο Δημήτρης Ψαρράς της Εφημερίδας των Συντακτών στον ισχυρισμό του Στέφανου Κασσελάκη ότι «δεν θυμάμαι αυτά τα άρθρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήμουν 24 χρονών» για το δημοσίευμα της ΕΦ.ΣΥΝ, που αποκάλυψε άρθρα που φέρεται να υπέγραφε ως Αριστοτέλης Οικονόμου στον «Εθνικό Κήρυκα», στα οποία επιχειρηματολογούσε υπέρ της απόλυσης περισσότερων δημοσίων υπαλλήλων και της μείωσης μισθών.

Στο άρθρο του στο φύλλο της Δευτέρας ο δημοσιογράφος της ΕΦ. ΣΥΝ. απαντά με έξι σημεία στους ισχυρισμούς του Στέφανου Κασσελάκη.

1. Πώς είναι δυνατόν να αμφιβάλλει για τα γραπτά αυτά; Ο πατέρας του σ' αυτά ακριβώς τα κείμενα αναφερόταν σε όλες τις συνεντεύξεις του προκειμένου να αποδείξει ότι η εμπλοκή του γιου του με την πολιτική είναι παλιά. Αλλά και αν ισχύει ο ισχυρισμός του κ. Κασσελάκη ότι «δεν θυμάται», γιατί δεν έψαξε τα άρθρα αυτά στο αρχείο του «Εθνικού Κήρυκα» το οποίο είναι ψηφιοποιημένο χάρη στη χορηγία του Ανδρέα Δρακόπουλου, προέδρου του Ιδρύματος Νιάρχου, ο οποίος είναι και δικός του μέντορας.

2. Ο ισχυρισμός ότι αυτά ήταν κείμενα παλιά, επομένως βαρύνουν έναν ανώριμο πολιτικά νέο και ότι σε αυτή τη νεαρή ηλικία μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, έρχεται σε σύγκρουση με τις προσωπικές διακηρύξεις του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε άρχισε να θεωρεί τους 24χρονους «πολιτικά ανώριμους»; Αυτό δεν είναι που θα φέρει τη νεολαία στον ΣΥΡΙΖΑ; Αυτός δεν είναι που τόλμησε - προς τιμήν του - να ορίσει μια 27χρονη σε θέση-κλειδί δίπλα του;

3. Ασφαλώς είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων να αλλάζουν πολιτικές απόψεις. Και πρώτος θα χειροκροτούσα όποιον αποφασίσει να μετατοπιστεί από τη σκληρή Δεξιά στην προοδευτική Αριστερά. Μονο που ο ίδιος, όπως έγραφα το Σάββατο, λέει ακριβώς τα ίδια και σήμερα, κάτι που αποδείχθηκε με την ομιλιά του στον ΣΕΒ. Τα δημοσιεύματα, δηλαδή, στον Εθνικό Κήρυκα την περίοδο 2012-2015 επιβεβαιώνουν ακριβώς το γεγονός ότι λέει σήμερα ακριβώς αυτά που έλεγε και τότε.

4. Την εμμονή στις ίδιες απόψεις επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι τον περασμένο Ιούλιο, δηλαδή μετά τις εκλογές, ο κ. Κασσελάκης εξέφραζε στην αγγλόφωνη έκδοση της Καθημερινής τη βαθιά του πολιτική εκτίμηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραδεχόταν ότι τον υποστήριξε στις εσωκοκομματικές εκλογές της ΝΔ και κατέληγε: «Έτρεφα και συνεχίζω να τρέφω μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό του» (Stefanos Kasselakis, Will the real Greek Dems please stand up? 14.7.2023). Αφού εξακολουθεί να τρέφει αυτόν τον μεγάλο σεβασμό για τον κ. Μητσοτάκη, για ποιο λόγο θέλει να τον ανταγωνιστεί και να πάρει τη θέση του.

5. Μόλις προχθές ο κ. Κασσελάκης έδωσε μεγάλη συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα. Στην ερώτηση που του έγινε πώς έγινε η μετάβασή του «από την Goldman Sachs στον ΣΥΡΙΖΑ», ο κ. Κασσελάκης ήταν αποκαλυπτικός: Να σας θυμίσω ότι οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι της Goldman Sachs και των μεγάλων τραπεζών ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα στην Αμερική και είναι προφανώς αυτοδημιούργητοι άνθρωποι. Εκείνοι που γενικά ανήκουν στο κλαμπ της συντήρησης είναι οι κληρονόμοι κι όχι οι αυτοδημιούργητοι. Για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Αριστερά, η οποία πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την έννοια της προκοπής, της υγιούς επιχειρηματικότητας κι όχι με όρους προηγούμενου αιώνα». Ωστέ πρότυπο για τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη είναι η Goldman Sachs των «αυτοδημιούργητων Δημοκρατικών». Κι αυτά προχτές

6. Θυμίζω τον τίτλο της δικής του εφημερίδας σε άρθρο του ανταποκριτή της στην Αθήνα μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Κασσελάκης στρέφει τον ΣΥΡΙΖΑ σκληρά δεξιά. Η Αριστερά μένει σε σοκ» («Kasselakis turns SYRIZA hard right, Left left in shock, 1.10.2023). Να και κάτι με το οποίο συμφωνούμε με τον Εθνικό Κήρυκα.

Δ. Βίτσας: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη χειρότερη στιγμή του

Δεν μπορώ να είμαι ούτε με ίσες αποστάσεις, ούτε να διαλέγω στρατόπεδα, πρέπει να ακολουθηθεί το καταστατικό, επομένως δεν ξέρουμε αν θα διαγραφεί ακόμη ο κ. Τζουμάκας», δήλωσε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη χειρότερη στιγμή του

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο κ. Βίτσας σημείωσε χαρακτηριστικά «ειδικά για τον Τζουμάκα αυτή την απόφαση στην πρώτη συνεδρίαση τη Κεντρικής Επιτροπής πρέπει να την ψηφίσει πάνω από το 70%, δηλαδή 210 άνθρωποι. Βλέπω ότι δύσκολα θα περάσει η πρόταση Κασσελάκη για διαγραφή Τζουμάκα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη χειρότερη στιγμή του

«Είμαστε στη χειρότερη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που δημιουργήθηκε το κόμμα», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε πως «είναι ώρα αποφάσεων».

«Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, το ένα είναι να φεύγει ο καθένας κατά μόνας, το δεύτερο είναι να υπάρχει μία συνεννόηση και οι βουλευτές να αρχίσουν να φεύγουν ομαδικά, ωστόσο διασπάσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίου δεν έχουν συμβεί», είπε στην εκπομπή ''Σήμερα''.

Όπως εκτίμησε «υπάρχει ένα 45% όσων ψήφισαν στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 60-70.000, που δεν θα ακολουθήσουν, θα είναι δύσκολα πράγματα».

Σχετικά με το συνέδριο δήλωσε: «Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Ο κ. Σπίρτζης και ο κ. Τεμπονέρας είχαν δίκιο, ότι έπρεπε να γίνει πρώτα το συνέδριο, μετά η εκλογή προέδρου κλπ, για να έχουμε τελειώσει μέχρι τέλος του χρόνου και μετά να ασχοληθούμε με τα σοβαρά θέματα της κοινωνίας. Εμείς θα το ''τραβήξουμε'' μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου».

Ερωτηθείς αν ο κ. Κασσελάκης μπορεί να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο ο κ. Βίτσας δήλωσε: «Κανείς από τους πέντε υποψήφιους δεν μπορούσε να κρατήσει το κόμμα ενωμένο».

Αναφορικά με την δική του απόφαση για το αν θα εγκαταλείψει το κόμμα ή όχι ο ίδιος απάντησε:

«Έχουν ωριμάσει κάποια πράγματα στο μυαλό μου, θα τα διατυπώσω στον πρόεδρο, δε θεωρώ ότι θα πάρω απάντηση, θα γίνουν ευρωεκλογές και η ''Ανανεωτική και οικολογική ριζοσπαστική αριστερά'' (σ.σ ο ΣΥΡΙΖΑ) μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν καταφέρει και εκλέξει έναν ή μία ευρωβουλευτή θα μπει σε άλλο στάδιο».



Τέλος, σχετικά με την αποχώρηση του Στέλιου Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βίτσας σχολίασε: «Ο καθένας παίρνει τις δικές του αποφάσεις».

Π. Ρήγας: Οι διαφωνούντες σαμποτάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ

Βολές κατά όσων διαφωνούν με τα τεκταινόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη και με αφορμή τον εσωκομματικό «εμφύλιο» στο κόμμα που συμπεριλαμβάνουν ως τελευταία εξέλιξη την αποχώρηση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου, εξαπέλυσε το στέλεχος του κόμματος Πάνος Ρήγας,

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «οποιαδήποτε λογική εσωτερικής αντιπαράθεσης δεν έχει νόημα. Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία και είναι μακριά από τις ανάγκες της» και απευθυνόμενος στους «αντιφρονούντες» συντρόφους του, όπως τους χαρακτήρισε, είπε «ό,τι λένε αυτή τη στιγμή, βγαίνουν εκτός πλαισίου, το οποίο έχουμε συνομολογήσει όλοι και ισχύει μέχρι σήμερα».

Στο πλαίσιο αυτό, «Αν έχω μια διαφωνία, ή κάνω στην άκρη ή προσπαθώ να διορθώσω το λάθος που έχει γίνει. Εδώ δεν μιλάμε περί διόρθωσης, εδώ μιλάμε με έναν τρόπο, ο οποίος ουσιαστικά το βασικό άξονα που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή μια δημοκρατική παράταξη, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τη σαμποτάρεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν είχε εκλεγεί οποιοδήποτε άλλος η οποιαδήποτε άλλη, θα ήταν ανεκτό;» διερωτήθηκε, ενώ σχολίασε για τον Στέφανο Τζουμάκα πως «ο ίδιος από μόνος του δεν μπορεί να βρίσκεται σε ένα χώρο που νομίζει και πιστεύει ότι είναι έτσι».

«Ζητάω να υπάρχει αυτή η νηφαλιότητα» παρατήρησε ο κ. Ρήγας και απάντησε στην αποστροφή του Νίκου Φίλη ότι πρέπει να παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας πως «είναι αδιανόητα αυτά τα οποία λέγονται». «Είναι μια ιστορία η οποία φτιάχνεται φαντασιακή» σημείωσε, χαρακτηρίζοντας ως άψογη τη στάση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Κάλεσε τον Στέλιο Κούλογλου να παραδώσει την έδρα του καθώς «η έδρα του κόμματος η οποία είναι μέσα από τον πολιτικό σχηματισμό» και υποστήριξε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης «δεν είπε ότι πρέπει να έχουμε δεκάωρη εργασία».

Δ. Παπαδημούλης για Κασσελάκη: Είναι πρόεδρος αριστερού κόμματος και όχι αυτοκράτορας

Όποιος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτροπή μιας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ είπε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του κόμματος Δημήτρης Παπαδημούλης, μετά την αποχώρηση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου, εκφράζοντας την ανησυχία του «γιατί σήμερα αυτό που εκπέμπει ως εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες»

Μιλώντας στον Ant1 ο κ. Παπαδημούλης χαρακτήρισε την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ δύσκολη, ενώ σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα και για τον κ. Κασσελάκη πως «Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε νέο πρόεδρο, τον Στέφανο Κασσελάκη. Με αποδεκτή διαδικασία και σοβαρό ποσοστό. Αλλά το κόμμα έχει πρόγραμμα, θέσεις και όργανα. Ο νέος πρόεδρος είναι πρόεδρος ενός δημοκρατικού, αριστερού κόμματος και όχι… αυτοκράτορας. Οφείλει να σέβεται το καταστατικό, που είναι το “Σύνταγμα” του κόμματος».

Πρόσθεσε δε ότι «δεν είναι λευκή σελίδα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κανόνες. Και φυσικά, πρέπει να γίνουν αλλαγές γιατί αυτό που είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε στις εκλογές. Αλλά για να κάνουμε αλλαγές, πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν συλλογικά. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει ο πρόεδρος να παρουσιάσει τις προτάσεις των αλλαγών που εισηγείται και να υλοποιηθεί η παρακαταθήκη που του έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Συλλογικότητα και συντροφικότητα. Συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή; Όχι δεν συμβαίνει».

«Χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη που κάνει του κόσμου τα κακά πράγματα. Τον κόσμο, όμως, δεν τον έχουμε στο τσεπάκι μας. Από τον Στέφανο Κασσελάκη μέχρι και το τελευταίο μέλος πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε σοβαρότητα, συλλογικότητα, αποτελεσματική αντιπολίτευση. Πρέπει να αποτρέψουμε το σενάριο μιας οδυνηρής ρήξης που είναι υπαρκτό», συνέχισε και συμπλήρωσε:

«Η εντολή που έχουμε από τον κόσμο είναι ως αξιωματική αντιπολίτευση να ασκήσουμε ουσιαστικό έλεγχο στην κυβέρνηση, που ήδη άρχισε να φθείρεται - με κριτική και αντιπρόταση -, να ανακάμψουμε στις ευρωεκλογές και να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό οφείλει να είναι το συλλογικό μας πλάνο».

Για το εάν πρέπει να τεθεί θέμα ηγεσίας

Ερωτηθείς για το αν πρέπει να τεθεί εκ νέου θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ στην επερχόμενη Κεντρική Επιτροπή με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Φίλη νωρίτερα, ο κ. Παπαδημούλης απάντησε ότι «εκεί θα καταθέσει ο καθένας ό,τι πιστεύει». «Γι’ αυτό που έχουμε ανάγκη και ζητά ο κόσμος όλοι έχουμε ευθύνη. Όποιος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη. Δηλώσεις του τύπου “εγώ εκλέχθηκα, δεν λογοδοτώ σε κανέναν, δεν λογαριάζω κανένα”, δεν βοηθούν», είπε.

Για τους ισχυρισμούς πως όσοι δεν ψήφισαν Στέφανο Κασσελάκη, τώρα τον υπονομεύουν, τόνισε: «Αυτή η κατηγορία είναι εντελώς άδικη γιατί στήνει στον τοίχο χιλιάδες μέλη και στελέχη που μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ανέβασαν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 5% στο 35%, τον έκαναν κυβέρνηση ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, και μπόρεσαν να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, να μειώσουν την ανεργία, να αυξήσουν την ανάπτυξη, να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες και τη διαφθορά».

«Ο Αλ. Τσίπρας, και όλοι μας, πιστωνόμαστε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στη συλλογική επιτυχία και την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, και αντίστοιχα χρεωνόμαστε, ο Αλ. Τσίπρας και όλοι μας, την πτώση από το 35% και 31%, στο 20% και 18% στις τελευταίες εκλογές», σημείωσε ακόμα με μια δόση αυτοκριτικής.

Ο κ. Παπαδημούλης σημείωσε ακόμα ότι θα ήθελε να ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετείται για όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε είναι ούτε θα γίνει ποτέ… λόχος».

«Ο Στ. Κασσελάκης εξελέγη με το 56%. Όσοι ψηφίσαμε την Έφη Αχτσιόγλου με ένα σεβαστό 44% έχουμε εξίσου τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό και τη συλλογική μας λειτουργία. Θα πρέπει ο νέος πρόεδρος να θυμηθεί και να κάνει πράξη αυτά που είπε ο ίδιος ότι “ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι πρώτος”, αλλά και όσα του είπε ο Αλ. Τσίπρας στην τελετή παράδοσης - παραλαβής για “συλλογικότητα και συντροφικότητα”», πρόσθεσε.

Κ. Αρβανίτης για παραίτηση Κούλογλου: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόβλημα, είναι σε κρίση

«Δεν ήμασταν ενημερωμένοι για αυτή την εξέλιξη» ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης για την παραίτηση Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στην ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι σε μια κρίση. Η κρίση ξεκινάει 21 Μαΐου. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα» ενώ πρόσθεσε πως στην παρούσα φάση «το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η σοβαρότητα από όλους. Η ευθύνη της ηγεσίας αλλά και των στελεχών σε μια διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ενωμένος και να ανασυγκροτηθεί».

«Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις από τη μία και τόνωση της αντιπαράθεσης από την άλλη» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Αρβανίτης σημειώνοντας πως «δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει κόσμος που έχει πολύ μεγάλη αγωνία και για τον χώρο και για τη χώρα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το ξέρουμε αυτό από την ακρίβεια σε όλα τα ζητήματα και με τρεις πολέμους δίπλα μας».

Για τις αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αρβανίτης ανέφερε: «Είμαι από τους ανθρώπους που από την πρώτη μέρα της νέας περιόδου, μετά το δυσαναπλήρωτο για μένα κενό του Αλέξη Τσίπρα, δεν τοποθετήθηκα υπέρ κανενός υποψηφίου, το θεώρησα λάθος αυτό και ήμουν σαφής σε ό,τι αφορά στον πολιτικό σχεδιασμό και τι είναι αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Προοδευτική Συμμαχία.

Αυτό δεν το έκανα τυχαία. Το έκανα σε μια λογική ότι ο χώρος μας είναι αυτό συγχρόνως και πρέπει να εκφραστεί. Από εκεί και πέρα ήταν φανερό ότι όλη η διαδικασία, όποια εξέλιξη και να είχαμε, θα είχε αναταράξεις. Δηλαδή όποιος από τους πέντε υποψηφίους κέρδιζε - δύο οι επικρατέστεροι - θα υπήρχαν αναταράξεις. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αυτό που έχει αξία είναι εμείς που είμαστε επαγγελματικά στελέχη ουσιαστικά και ψηφισμένοι και από τον λαό, να παίξουμε έναν ρόλο.

Ουσιαστικά να τονίσουμε την αναγκαιότητα του φορέα και όχι του προσώπου. Όποιος και να ήταν. Αυτό το πράγμα θέλει πολύ δουλειά, ακόμα και γερό στομάχι. Η ιστορία θα κρίνει το ορθόν και το λάθος».

«Ο Κασσελάκης αρέσει - δεν αρέσει, έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από χιλιάδες ανθρώπους»

Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Πάντως ο κ. Κασσελάκης αρέσει - δεν αρέσει, έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από 80.000 ανθρώπους, 75.000 ανθρώπους. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Οπότε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η Κουμουνδούρου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό είναι, αυτό είναι ο χώρος. Από εκεί και πέρα θα κριθούν όλοι».

Για τα «αμερικανικά πρότυπά» στα οποία κινείται ο Στ. Κασσελάκης

«Εδώ είναι Ευρώπη, δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οπότε υπάρχουν και ετεροβαρή ζητήματα που πρέπει να τα ξαναδείς. Όμως οφείλουμε να δώσουμε χρόνο» και πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως «δεν μπορώ εγώ να σχολιάζω δηλώσεις του παρελθόντος ή του παρόντος του προέδρου. Με ενδιαφέρει να ακούσω τι είπε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, με ενδιαφέρει να δω πώς τοποθετείται στα όργανα του κόμματος και αυτά να λειτουργήσουν».

«Τα θέματα στις οικογένειες λύνονται εντός»

«Θυμάστε ποτέ εγώ να έχω διαφοροποιηθεί από τη γραμμή του κόμματος; Ακόμα και για το Παλαιστινιακό που μειοψήφησα, ψήφισα αυτό που είπε η πλειοψηφία και ο εισηγητής.

Τα θέματα στις οικογένειες λύνονται εντός. Όταν η οικογένεια βγάζει τα θέματα της στη ρούγα, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα και γι αυτούς που φωνάζουν και για το τι συμβαίνει στην οικογένεια» τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε «Νομίζω λοιπόν ότι εσωτερικά λύνονται αυτά τα ζητήματα και δεν θα βρούμε απαντήσεις για τα θέματα φυσιογνωμίας του κόμματός μας γυρνώντας στα κανάλια και τοποθετώντας με σχολιασμούς τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει.

Αυτό δεν είναι στέλεχος, αυτό είναι κάτι άλλο. Διαφωνώ πλήρως και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή και κάποιος να βγαίνει θετικά το θεωρώ λάθος αυτή τη στιγμή, όταν ο κόσμος σήμερα έχει θέματα στη στέγη, στην ακρίβεια, φόβος, ανεβαίνει ακροδεξιά, εμείς μεταφέρουμε το πολιτικό κομμάτι αν μας αρέσει ο χώρος, είτε μας αρέσει ο οποίος είναι με νωπή εντολή».

Δ. Αυγέρη: Αμφισβητείται από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος και η διαδικασία εκλογής του από τη βάση

Αυτό που αμφισβητείται εδώ και 25 ημέρες δεν είναι η ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη. Αμφισβητείται η ίδια η διαδικασία εκλογής προέδρου από τη βάση. Αυτό ακριβώς είναι που αμφισβητείται από ορισμένους κύκλους -αν μπορώ να το πω έτσι- και από όσους έχουν συνηθίσει τους εαυτούς τους σε ρόλο ιδιοκτήτη του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε στον ρ/στ Talk Radio η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δώρα Αυγέρη, διαμηνύοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδιοκτήτες. Ανήκει στον κόσμο του, στη βάση του, και αυτή η βάση -ούτε μήνας δεν έχει περάσει- έχει αποφασίσει να έχει νέα πολιτική ηγεσία».

«Όσοι δεν κατάλαβαν γιατί έχουμε νέο πρόεδρο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν κατάλαβαν προφανώς ούτε ποια ήταν η αιτία της ήττας σε μεγάλο βαθμό», είπε και σχολίασε πως «η υπονόμευση δεν είναι κάτι καινούργιο». «Αυτό που είναι καινούργιο είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υπονόμευση. Η υπονόμευση του κόμματος και της ελπίδας των Ελλήνων να έχουν μια διαφορετική πρόταση αλλαγής δεν θα περάσει», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα όσα γράφτηκαν για την αναφορά του Στ. Κασσελάκη ότι έχει αλλάξει από τότε που ήταν 24 ετών, σημείωσε:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ουσιαστικά ότι οι άνθρωποι αλλάζουν και το καλό είναι να αλλάζουν προς το καλύτερο. Η περίπτωσή του είναι ένα θετικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής νομίζω: να είσαι ένας άνθρωπος που στα 19 του έχεις άλλη πληροφόρηση, έχεις μεγαλώσει μακριά από την πατρίδα σου με μονομερή πρόσληψη ειδήσεων για μια χώρα που την παρουσίαζαν ως μια χώρα βολεμένων δημοσίων υπαλλήλων και λοιπά, και να έρχεσαι στα 35 σου και να γίνεσαι καλύτερος, αποδεχόμενος στην ουσία αυτό που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας από το 2015-2019 -παρ' όλο που και τότε τον υπονόμευαν».

Δ. Τεμπονέρας: Ο διάλογος για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνει ούτε μέσω ανακοινώσεων ούτε στα τηλεοπτικά παράθυρα

Ερωτηθείς σχετικά με τα παλιά άρθρα που δημοσίευσε η ΕΦ.ΣΥΝ., συντάκτης των οποίων υποστηρίζει πως είναι ο κ. Κασσελάκης, όπου διατυπώνει θέσεις υπέρ της μείωσης των μισθών, των απολύσεων στο δημόσιο και των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στην ΕΡΤ. τα εξής.

«Ένας από τους παράγοντες που συνετέλεσε στο να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 σε θέση κυβερνητικής ευθύνης ήταν ακριβώς ότι αποδοκιμάστηκαν τότε απόψεις που θυμίζω ότι έλεγαν ότι 1.000.000 δημόσιοι υπάλληλοι καταδυναστεύουν τους υπόλοιπους πολίτες.

Απόψεις οι οποίες έλεγαν ότι η μείωση των μισθών συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ή απόψεις οι οποίες έλεγαν λίγο παλαιότερα, θυμίζω τη συζήτηση, η οποία γινόταν το 2007 και το 2008 περί αναθεώρησης του άρθρου 16 και της ίδρυσης μη κρατικών, δηλαδή ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία συνέχεια. Προφανώς οι απόψεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ούτε αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, ούτε αυτά τα οποία είναι σήμερα μέσα στους διακηρυγμένους στόχους και τις θέσεις τους. Άρα, υπό την έννοια αυτή, θεωρώ καλοπροαίρετα ότι οποιοσδήποτε θέλει να συμβάλει στην επόμενη μέρα του εγχειρήματος αυτού, προφανώς και έχει αποκηρύξει τις θέσεις αυτές και εντάσσει και τον εαυτό του προσωπικά, αλλά και τη διαδρομή του εφεξής ως συλλογική προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο το οποίο αφορά τις θέσεις και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ».

Κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση του Στέλιου Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τεμπονέρας, σημείωσε πως ήταν μεταξύ εκείνων το περασμένο καλοκαίρι που είχε πει ότι θα έπρεπε η προεδρική εκλογή να ακολουθήσει ενός συνεδρίου το οποίο θα συνέβαλλε στην ιδεολογική, προγραμματική και οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έλεγα και το έγραφα δημοσίως ότι θα πρέπει ακριβώς επειδή δεν πρέπει προσωπικές απόψεις να έρθουν να επικάτσουν πάνω σε προγράμματα, πάνω σε διακηρύξεις, πάνω σε διατυπωμένες θέσεις τις οποίες έχει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα δεν κάνει ένα άλμα στο κενό. Δεσμεύεται από τις προηγούμενες συνεδριακές του αποφάσεις. Το ίδιο βεβαίως ισχύει για όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βεβαίως και για την ηγεσία του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά καθείς μπορεί να έχει σε προγενέστερο χρόνο τις απόψεις του άπαξ και όμως εντάσσεται πολύ δε περισσότερο στην ηγεσία ενός κόμματος, κατά την άποψή μου, είναι υποχρεωμένος οποιοσδήποτε να σέβεται και να τηρεί μέχρι αυτές να αλλάξουν, τις θέσεις τις οποίες έχει διατυπώσει το κόμμα. Θυμίζω από τον Απρίλιο του 2022 ήταν το τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Άρα, υπό την έννοια αυτή, αυτές είναι οι αξίες, τα οράματα, αυτές είναι οι θέσεις οι οποίες μας πηγαίνουν στην επόμενη μέρα και πάνω σε αυτές θα πρέπει να κινηθούμε εκτός και αν συντεταγμένα αποφασίσουμε κάποια στιγμή να αλλάξουν οι θέσεις αυτές. Μόλις πριν από δυόμισι χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είχε προχωρήσει σε προγραμματική συνδιάσκεψη. Στο κεφάλαιο για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση λοιπόν, όπως και στο κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο ακολούθησε και διατυπώθηκε αμέσως μετά, στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, υπάρχουν κατατεθειμένες οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία.

Προφανώς λοιπόν, εδώ, δεσμευόμαστε από τις θέσεις αυτές μέχρι, επαναλαμβάνω αυτές να αλλάξουν. Άρα, υπό την έννοια αυτή, μόνο σε αυτό το πλαίσιο εγώ μπορώ να συμφωνήσω και βεβαίως πάνω σε αυτές τις ράγες προτίθεμαι προσωπικά να κινηθώ και το αμέσως επόμενο διάστημα» συμπλήρωσε ο κ. Τεμπονέρας.

Σχετικά με το κομμάτι της επιστολής Κούλογλου, όπου σημειώνει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να τροφοδοτεί με κουτσομπολιά τα πρωινάδικα», ο κ. Τεμπονέρας επισήμανε πως με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την προηγούμενη εβδομάδα και μετά το πέρας των αυτοδιοικητικών εκλογών, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει άτυπα, σε λίγες μέρες και τυπικά ο προσυνεδριακός διάλογος για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκεί θα πρέπει να απαντηθούν ζητήματα που αφορούν το ιδεολογικό, το πολιτικό στίγμα του κόμματος, την πολιτική φυσιογνωμία, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του.

«Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει ούτε, κατά την άποψή μου, μέσω ανακοινώσεων, ούτε στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά απαιτείται να γίνει άμεσα, γρήγορα, συντεταγμένα, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα καθορίσει τις αρχές και τις προτεραιότητες».

Ερωτηθείς εάν στην πορεία προς το Συνέδριο θα υπάρξουν νέες αποχωρήσεις, ο κ . Τεμπονέρας τόνισε «είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι η ενότητα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επικαλούμαστε αν δεν στηρίζεται σε ορισμένες πολιτικές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι και ιδεολογικές και προγραμματικές. Αν συμφωνήσουμε και αν καταφέρουμε να ομονοήσουμε στο ιδεολογικό μας πλαίσιο, αν συμφωνήσουμε την επικαιροποίηση των προγραμματικών μας θέσεων, προκειμένου να δεσμευόμαστε όλοι και να κοιτάμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση, αν συμφωνήσουμε ότι ο στρατηγικός μας στόχος είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας σε σοσιαλιστική κατεύθυνση, όλα τα ζητήματα αυτά μπορούν να μας βρουν την επόμενη μέρα».