«Από πού να ξεκινήσω;»: Τα βιβλία που ξεχώρισε ο Κυρ. Μητσοτάκης για να διαβάσει στις γιορτές

Τη συνδρομή των ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ανάρτησε μια φωτογραφία με έξι βιβλία που επέλεξε να διαβάσει στις γιορτές.

Ο πρωθυπουργός στις λίγες ημέρες ξεκούρασης λόγω των γιορτών, έχει επιλέξει ορισμένα βιβλία που θέλει να διαβάσει αν και γνωρίζει ότι ο χρόνος θα είναι ελάχιστος.

Με μία προσεκτική ματιά, θα δει κανείς ότι στη κορυφή των βιβλίων ξεχωρίζει το «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας», το βιβλίο που πρόσφατα παρουσίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης με τον Άρη Βουρβούλια.

Πρόκειται για ένα βιβλίο-έρευνα, όπως είχε πει στην παρουσίασή του, για ζητήματα που συνεχώς εδώ και δεκαετίες συζητάμε, αλλά λύσεις δεν δίνουμε.

Ο πρωθυπουργός το έχει εντάξει πάντως στη λίστα αυτών που τον ενδιαφέρει να διαβάσει.

«Πολλά βιβλία ελάχιστες μέρες… από πού να ξεκινήσω;» έγραψε στο σχόλιό του.

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να μεταβείτε στην ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη στο Instagram.