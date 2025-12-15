Αντιπαράθεση Θ. Πλεύρη με Ν. Ηλιόπουλο για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Σφοδρή αντιπαράθεση είχε ο Θάνος Πλεύρης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο, με αφορμή τις αναφορές του τελευταίου στις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε κυκλώματα εκμετάλλευσης μεταναστών.

Απαντώντας, ο υπουργός δήλωσε ότι στο επικείμενο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση το πλαίσιο για τους λαθροδιακινητές θα αυστηροποιηθεί, ενώ θα θεσπιστούν ειδικές αυστηρές διατάξεις για τη λειτουργία των ΜΚΟ. «Θα δούμε τότε αν θα τις ψηφίσετε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διάλογοι της σχετικής δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. Ηλιόπουλος, ενισχύουν - όπως είπε - την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τη δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών ανεξαρτήτως του χρόνου παραμονής τους στη χώρα.

Παράλληλα, απαντώντας στα σχόλια για τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ νεολαίας του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι κατανοεί τη δυσαρέσκεια όσων ενοχλούνται από το γεγονός ότι η Ευρώπη υιοθετεί πλέον πολιτικές διαφορετικές από αυτές που υποστήριζαν στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, προσκλήθηκε επισήμως στο φεστιβάλ, όπου είχε συναντήσεις με τον Ιταλό ομόλογό του και τον αρμόδιο Ευρωπαίο επίτροπο για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τιμητικό το ενδιαφέρον της Ιταλίας για τις πολιτικές που εφαρμόζει η Ελλάδα στη φύλαξη των συνόρων, στις επιστροφές και στην αποτροπή των παράτυπων ροών, αντιπαραβάλλοντάς τες με όσα αποκάλεσε πολιτικές του «λιάζονται και φεύγουν». «Εμείς θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας», τόνισε.

Κλείνοντας, επέμεινε στην ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του τρόπου αξιοποίησης των κονδυλίων για το μεταναστευτικό, με κατάργηση της επιδοματικής λογικής και έμφαση στην εργασία.

Όπως είπε, όσοι λαμβάνουν άσυλο θα κατευθύνονται σε περιοχές όπου μπορούν να απασχοληθούν, φέρνοντας ως παράδειγμα αγρότες από χώρες όπως το Σουδάν, οι οποίοι - κατά τον ίδιο - πρέπει να εντάσσονται σε αγροτικές περιοχές και όχι να συγκεντρώνονται σε αστικά κέντρα, ώστε να αποφεύγεται η ένταξή τους σε κυκλώματα εκμετάλλευσης.