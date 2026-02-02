Αντιπαράθεση Αδ. Γεωργιάδη - Π. Πέρκα: «Δεν είναι με τα καλά της» - «Σας έχουν πάρει τα μυαλά αέρα»

Οξύτατη αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της βουλευτού της Νέας Αριστεράς Πέτης Πέρκα, με αφορμή ερώτηση για τις δομές υγείας στο Αμύνταιο.

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στην κριτική της κ. Πέρκα και σχολιάζοντας την απουσία της από τα πρόσφατα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας της περιοχής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε προσωπικό τόνο, αμφισβητώντας ευθέως την καταλληλότητά της ως βουλευτού Φλώρινας. Της καταλόγισε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν είναι με τα καλά της», ενώ συνέδεσε τη στάση της με τη συμμετοχή της στον στολίσκο προς τη Γάζα, υποστηρίζοντας πως «κάτι έπαθαν τα μυαλά της».

Εμφανώς ενοχλημένος από τις αιτιάσεις περί εγκατάλειψης και σπατάλης πόρων, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι αισθάνεται «τιμή» που παραδίδει στους κατοίκους του Αμυνταίου - επικαλούμενος και την προσωπική του καταγωγή από την περιοχή - ένα ολοκαίνουριο Κέντρο Υγείας, διερωτώμενος γιατί αντί συγχαρητηρίων δέχεται επίπληξη από τη βουλευτή.

Από την πλευρά της, η Πέτη Πέρκα κατηγόρησε τον υπουργό για προσωπικές προσβολές και διαστρέβλωση των λεγομένων της, απαντώντας με ειρωνικό σχόλιο για την εμφάνισή του και υπογραμμίζοντας ότι, παρά τα εγκαίνια και τις «κορδέλες», οι πραγματικές ανάγκες υγείας των κατοίκων της περιοχής παραμένουν ακάλυπτες. Τόνισε, μάλιστα, ότι η κοινωνία του Αμυνταίου δεν θα αποδεχθεί ούτε την απαξίωση ούτε τη μετατροπή της δημόσιας υγείας σε πεδίο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω, με τον υπουργό να απαντά σε χαλαρό ύφος στα σχόλια για την εμφάνισή του, αλλά να επανέρχεται με αιχμές για τη συμμετοχή της βουλευτού στον στολίσκο προς τη Γάζα, κατηγορώντας την ότι έδρασε εις βάρος του εθνικού συμφέροντος, το οποίο - όπως είπε - ταυτίζεται με τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι η κ. Πέρκα απέφυγε να παραστεί στα εγκαίνια επειδή το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου είναι, κατά τον ίδιο, «παλάτι» και λειτουργεί «ρολόι», επαναφέροντας την αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους μέχρι το τέλος της συζήτησης.