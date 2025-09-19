Επίθεση τουρκικών ΜΜΕ κατά Αδ. Γεωργιάδη για τις δηλώσεις ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στο Ισραήλ

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αφιερώνουν εκτενή κάλυψη στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία ως προς το περιεχόμενο των σχολίων του Έλληνα υπουργού Υγείας για την Ιερουσαλήμ.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Milliyet, το οποίο μεταφέρει τις τουρκικές αντιδράσεις με τίτλο: «Έλληνας υπουργός στοχοποιεί την Τουρκία σε ζωντανή εκπομπή: Το Ισραήλ θα είναι στο πλευρό μας!».



Η Milliyet χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη προκλητικές, καθώς όπως σημειώνει ο Έλληνας υπουργός επαίνεσε το Ισραήλ για τις στρατιωτικές του ικανότητες και στόχευσε ταυτόχρονα την Τουρκία την οποία χαρακτήρισε «εχθρό».

Υποστηρίζοντας ότι στόχευσε άμεσα την Τουρκία, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Milliyet μεταφέρει τα λεγόμενα του υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα οποία η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Εβραίους και χαρακτήρισε το Ισραήλ ως τον «σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο» της Ελλάδας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ «εβραϊκή πόλη».

«Ο Ερντογάν λέει ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Άραβες. Ο Νετανιάχου, από την άλλη πλευρά, μας υπενθυμίζει ότι η Ιερουσαλήμ είναι εβραϊκή πόλη. Η Ιερουσαλήμ είναι πράγματι εβραϊκή πόλη. Οι Εβραίοι ίδρυσαν αυτή την πόλη, η ιερή πόλη είναι κληρονομιά τους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα ιστορικά γεγονότα» είναι η δήλωση Γεωργιάδη που αναδημοσιεύει η Milliyet και επισημαίνει ότι ο Γεωργιάδης επεξήγησε το ζήτημα λέγοντας:

«Το να δεχτούμε ότι η Ιερουσαλήμ μοιράζεται εξ ημισείας με τους Άραβες θα ισοδυναμούσε με την άρνηση των πολιτιστικών και συναισθηματικών δεσμών μας με ορισμένες περιοχές στο επίκεντρο του ελληνικού κόσμου».

Ο Γεωργιάδης, συνεχίζει η Milliyet, τόνισε ότι θεωρούν το Ισραήλ ως τον σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο της Αθήνας, περιγράφοντας το Ισραήλ ως το «πιο σοβαρό έθνος» της περιοχής και λέγοντας: «Το Τελ Αβίβ είναι ο κύριος σύμμαχός μας στην περιοχή. Είναι ο βασικός αντίπαλος της Τουρκίας. Αν σταθούμε σήμερα στο πλευρό του Ισραήλ, το Ισραήλ θα σταθεί στο πλευρό μας αύριο, ό,τι και αν χρειαστούμε»...

Τέλος, η Milliyet επισημαίνει και τις δηλώσεις Γεωργιάδη ότι η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία εξοπλισμού της και ότι η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. «Αναφερόμενος στην ανακοίνωση για την τέταρτη φρεγάτα Belhara, ο Έλληνας υπουργός είπε: Με τα F-35, τα Rafale και τα Belhara, η χώρα μας έχει αυξήσει σημαντικά την αμυντική της δύναμη. Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με την περίοδο του μνημονίου πριν από 10 χρόνια» έγραψε επίσης η Milliyet.

Ευρεία κάλυψη στις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ δίνει και ο τουρκικός ιστότοπος ABC gazetesi, ο οποίος μεταδίδει: «Σκανδαλώδης δήλωση από την Ελλάδα: Πήρε θέση στην κρίση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας!

Η δήλωση του Έλληνα υπουργού προκάλεσε σημαντική αναταραχή αναφέρει επίσης το ABC gazetesi και επισημαίνει ότι ο υπουργός Υγείας Γεωργιάδης χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ «εβραϊκή πόλη», το Ισραήλ «βασικό σύμμαχο» και την Τουρκία εχθρό.