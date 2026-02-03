Α. Σαμαράς: Σταθμίζω την ίδρυση κόμματος - Μοναδικό κοινό με Καρυστιανού η απώλεια της κόρης μου(vid)

Για την απώλεια της κόρης του Λένας, για την Καρυστιανού, την επικείμενη συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με Ερντογάν, αλλά και για την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος μίλησε σε συνέντευξή του στο Best tv της Καλαμάτας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει εάν σκοπεύει τελικά να προχωρήσει στη δημιουργία κόμαμτος ή όχι.

Ερωτηθείς εάν θα κάνει κόμμα, ο κ. Σαμαράς απάντησε: « Τα σταθμίζω, με πονάει πολύ η Λένα λείπει κάθε μέρα, αλλά μην ανησυχείτε για μένα, μιλάω δημόσια και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια» είπε.

Ωστόσο, ακολούθως πρόσθεσε: «Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή αυτό είναι φανερό. Δεν μπορεί να προχωρήσει όμως άλλο με την λογική όλοι εναντίον όλων γιατί τότε θα επικρατήσει ζούγκλα. Η νέα αρχή απαιτεί την σύμφωνη γνώμη κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να το θέλει και πρέπει να το δείξει. Αναγέννηση της χώρας απαιτεί θυσίες και κόπο αλλά και συνθέσεις».

Για την Καρυστιανού ο Αντώνης Σαμαράς πήρε αποστάσεις από το επικείμενο κόμμα Καρυστιανού, καθώς αν και παραδέχθηκε πως «έχει τα ίδια δικαιώματα όπως κάθε Έλληνας» παρά ταύτα έσπευσε να συμπληρώσει ότι: «αυτό που με ενώνει με την κυρία Καρυστιανού είναι ο πόνος της απώλειας. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπικό θέμα καθενός».

Επανέλαβε την κριτική του για τα εθνικά με αφορμή την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν χαρακτηρίζοντας το ταξίδι αυτό «μεγάλο λάθος» λόγω των αναθεωρητικών ισχυρισμών της Τουρκίας. Δήλωσε ότι συνυπογράφει μέχρι κεραίας τα όσα είπε στην Καλαμάτα ο Κώστας Καραμανλής και διερωτήθηκε: «Έχουμε χάσει τα μυαλά μας κι εγώ και ο Καραμανλής και ασκούμε κριτική;».

Ακόμα, επιτέθηκε κατά του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας».